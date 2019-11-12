В День Лачплесиса наблюдалось редкое небесное явление: оно происходит раз в 13 лет

Заинтересованные собрались в астрономической башне Латвийского университета, чтобы понаблюдать за транзитом и услышать комментарии специалистов по астрономии о происходящем.

Направленные на Солнце телескопы ловят все, что пересекает его диск, в том числе и транзит планеты Меркурий.

"Это небольшая, выраженная темная точка - это Меркурий", - рассказал руководитель Латвийского астрономического общества Мартиньш Гиллс, который следил за передвижением Меркурия по трансляции с Канарских островов, так как там из-за погоды можно было наблюдать за природным явлением без помех.

ФОТО: скриншот видео

В прошлый раз Меркурий пересекал солнечный диск три года назад, а следующего раза придется ждать дольше - это произойдет только в 2032 году.