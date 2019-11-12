В День Лачплесиса наблюдалось редкое небесное явление: оно происходит раз в 13 лет

Во второй половине дня в понедельник, почти как в качестве поздравления с Днем Лачплесиса, солнечный диск пересекла ближайшая планета - Меркурий. Так называемый транзит начался днем и продолжался более двух часов, сообщает передача "900 секунд" телеканала LNT.
Заинтересованные собрались в астрономической башне Латвийского университета, чтобы понаблюдать за транзитом и услышать комментарии специалистов по астрономии о происходящем.
Направленные на Солнце телескопы ловят все, что пересекает его диск, в том числе и транзит планеты Меркурий.
"Это небольшая, выраженная темная точка - это Меркурий", - рассказал руководитель Латвийского астрономического общества Мартиньш Гиллс, который следил за передвижением Меркурия по трансляции с Канарских островов, так как там из-за погоды можно было наблюдать за природным явлением без помех.
В прошлый раз Меркурий пересекал солнечный диск три года назад, а следующего раза придется ждать дольше - это произойдет только в 2032 году.
В свою очередь следующее небесное явление в Латвии, которое может показаться наблюдателям интересным, произойдет уже 13 и 14 декабря. Это будет поток метеоров или геминиды, так называемый метеорный дождь. И совсем скоро после этого - в начале января, ожидается частичное лунное затмение.