Актер Андрис Булис о ликвидации LNT: "Это нечестно по отношению к латвийскому народу"

"Я не собираюсь протестовать с плакатом на улице, но то, что происходит, печально. В передаче я работаю уже 14 сезонов. Сначала это был LTV1, но последние шесть лет - канал LNT. Я не знаю, что произойдет с шоу. Никто мне ничего не говорит. Говорят, что TV3 и LNT объединяются, но мне грустно, что первое -это роспуск новостной службы LNT", - объясняет он.