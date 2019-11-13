Актер Андрис Булис о ликвидации LNT: "Это нечестно по отношению к латвийскому народу"

Недавно компания All Media Baltics объявила о слиянии новостных служб TV3 и LNT. Ведущий программы Dzīvīte brīvdienās Андрис Булис высказал свое мнение по этому поводу изданию Privātā Dzīve.
"Я не собираюсь протестовать с плакатом на улице, но то, что происходит, печально. В передаче я работаю уже 14 сезонов. Сначала это был LTV1, но последние шесть лет - канал LNT. Я не знаю, что произойдет с шоу. Никто мне ничего не говорит. Говорят, что TV3 и LNT объединяются, но мне грустно, что первое -это роспуск новостной службы LNT", - объясняет он.
Актер не хочет искать заговоры, но думает, что самый простой способ манипулировать - это ликвидировать новости.
"Люди работали, анализировали, отчитывались, но теперь вдруг это больше не нужно", - возмущается Булис.
Он считает, что сейчас остались лишь соцсети и множество ложных сообщений в интернете.
"Нам это нужно? Мне кажется, что это нечестно по отношению к латвийскому народу. Но в такой стране мы живем и думаем, что все в порядке", - резюмировал актер.
Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в портфеле телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в нынешней форме.