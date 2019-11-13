Ср, 13.11.2019
Выросло новое поколение, которое не смотрит телевидение в определенное время и по телевизору. Поэтому владельцы LNT увольняют журналистов новостной службы и будут производить больше развлекательных новостей, ведь для их бизнеса главное - прибыль. На новостях много не заработаешь. Инга Сприньге, RE:BALTICA
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  • Актер Андрис Булис о ликвидации LNT: "Это нечестно по отношению к латвийскому народу"

Актер Андрис Булис о ликвидации LNT: "Это нечестно по отношению к латвийскому народу"

Aktieris Andris Bulis piedalās Latvijā pirmā vīriešu veļas veikala Gints Bude Riga atklāšanas pasākumā tirdzniecības centrā Galleria Riga.

ФОТО: Ieva Lūka/LETA

Недавно компания All Media Baltics объявила о слиянии новостных служб TV3 и LNT. Ведущий программы Dzīvīte brīvdienās Андрис Булис высказал свое мнение по этому поводу изданию Privātā Dzīve. 

"Я не собираюсь протестовать с плакатом на улице, но то, что происходит, печально. В передаче я работаю уже 14 сезонов. Сначала это был LTV1, но последние шесть лет - канал LNT. Я не знаю, что произойдет с шоу. Никто мне ничего не говорит. Говорят, что TV3 и LNT объединяются, но мне грустно, что первое -это роспуск новостной службы LNT", - объясняет он. 

Актер не хочет искать заговоры, но думает, что самый простой способ манипулировать - это ликвидировать новости.

"Люди работали, анализировали, отчитывались, но теперь вдруг это больше не нужно", - возмущается Булис.

Он считает, что сейчас остались лишь соцсети и множество ложных сообщений в интернете.

"Нам это нужно? Мне кажется, что это нечестно по отношению к латвийскому народу. Но в такой стране мы живем и думаем, что все в порядке", - резюмировал актер.

Как сообщалось, медиагруппа All Media Baltics с декабря будет работать в Балтии под брендом TV3. Предусмотрены изменения в портфеле телеканалов, в частности, канал LNT больше не будет продолжать работу в нынешней форме.

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