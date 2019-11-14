Фото: Что случилось на концерте Пугачевой в Минске?

Алла Пугачева Минск поздней ночью. Примадонна была с идеальным макияжем, укладкой и в длинном платье. Стоит отметить, что это был первый за долгие годы концерт Аллыб Борисовны в Минске.

ФОТО: ​скриншот Пятый канал/Светская хроника

СМИ сообщают, что один из поклонников даже решил сделать татуировку с автографом Примадонны.

На концерт съехались почитатели таланта Пугачевой из разных городов. Среди них были и звезды. Вера Брежнева рассказала журналистам, что прилетела специально на один день.

"Мы сегодня прилетели рано утром ради Аллы Борисовны на концерт. Сегодня прилетели, завтра улетаем. Для меня это историческое событие, сердце стучит, вы не слышите?" - цитирует Брежневу портал Limon.ee.

Цена билетов на концерт в Минске была более доступной, чем в Москве.

"В Москве мы покупали в кассе билеты, и они стоили до 70 тысяч (около 1000 евро). Я первая стояла в кассе, и я знаю, такие были цены. А про спекулянтские мы не будем даже говорить. А в Минске билеты стоят до 10 тысяч (около 135 евро) первые ряды", - сказала журналистам посетительница концерта Лариса Гаврилова.

Музыкальный критик Артур Гаспарян подчеркнул, что Алла Борисовна волновалась как в первый раз.

"Ей дают листочек, а она говорит, не хочу я этот листочек, потому что все равно ничего не увижу. Сейчас она у нас уже не конвейерная певица, к счастью. Поэтому каждый концерт как на вес золота", - отмечает он.

Очевидцы рассказали, что Алла Борисовна предстала перед публикой в оригинальном наряде: коротких шортах, дополненных стильной юбкой.

Алла Пугачева в Минске ФОТО: скриншот Пятый канал/Светская хроника

Выступление подразумевало смену нескольких нарядов. В следующем номере Примадонна предстала перед зрителями в красной пачке и кедах.

Артистка сменила несколько нарядов. Следующий образ - кокетливая красная пачка и кеды.

Алла Пугачева была столь енергично, что было сложно поверить в то, что звезде недавно исполнилось 70 лет. Певица даже забралась на стол и сбросила ногой стоявшие на нем стеклянные бутылки.

Для финального номера исполнительница выбрала атласную юбку в пол с широким ремнем, который подчеркнул талию звезды.

В концерте принимала участие и балерина Анастасия Волочкова. Пугачева попыталась даже сесть на шпагат.

Кстати, концерт прошел без фонограммы. Звезда отработала двухчасовую программу вживую. Лишь голос был уже уставшим и хриплым.

Алла Пугачева в Минске ФОТО: скриншот Пятый канал/Светская хроника

Зрители не хотели уходить после концерта и звали певицу на бис, но Примадонна не вышла. Позже стало известно, что Алла Борисовна почувствовала себя плохо и приняла лекарство.