Суд ЕС: Вывозить евро в Россию на лечение запрещено

В Россию из ЕС разрешено вывозить только суммы наличных, необходимые для финансирования дорожных и суточных расходов, постановил Суд Европейского Союза в Люксембурге в среду, 30 апреля. Речь идет как о банкнотах евро, так и других валют стран-членов Евросоюза.

Таким образом санкции, введенные ЕС в результате российского вторжения в Украину и предполагающие запрет на вывоз в РФ европейских валют, распространяются и на финансирование частных медицинских услуг, решил суд. В данном случае рассматривались стоматологические расходы, гормональная терапия в клинике по лечению бесплодия и послеоперационные процедуры в клинике пластической хирургии.

Суд в Германии попросил разъяснить суть исключений

Немецкий суд, рассматривающий уголовное дело в отношении пассажирки, намеревавшейся ввезти в Россию 15 тысяч евро на эти цели, обратился в Суд ЕС с просьбой разъяснить, входят ли они в список исключений. Исключения предполагают, что в РФ из Евросоюза разрешается вывозить суммы наличных, необходимые для личного пользования путешествующих и сопровождающих их ближайших родственников.

Суд ЕС в Люксембурге ответил, что не входят. "Вывоз лицом, путешествующим в Россию, банкнот евро, с целью финансирования медицинского лечения, которое оно желает получить в этой стране, не является вывозом, необходимым для его личного пользования", - сказано в пресс-релизе суда. Данное исключение предназначено обеспечить путешественников наличными деньгами, необходимыми для поездки и пребывания в стране. Медицинские процедуры, подобные рассматриваемым, не удовлетворяют потребности, вызванные поездкой и пребыванием в стране, решил суд.

Санкции призваны лишить экономику РФ доступа к валюте

Во время таможенного досмотра в аэропорту Франкфурта-на-Майне у пассажирки, направлявшейся в Россию, обнаружили почти 15 тысяч евро наличными на перечисленные выше медицинские услуги. Таможенные органы изъяли эти деньги, оставив ей около 1000 евро для покрытия основных расходов.

Санкции ЕС запрещают вывоз в Россию банкнот евро и другой валюты стран, входящих в Евросоюз. Этот запрет призван предотвратить доступ российской экономической системы к иностранной валюте, чтобы увеличить издержки, связанные с войной РФ против Украины.