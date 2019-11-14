Чт, 14.11.2019
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  • Видео: Тимати открыл бургерную в Лос-Анджелесе. Пришел даже Джастин Бибер!

Видео: Тимати открыл бургерную в Лос-Анджелесе. Пришел даже Джастин Бибер!

ФОТО: скриншот /www.instagram.com/blackstarburger

В среду, 13 ноября, российский рэп-исполнитель Тимати (Тимур Юнусов) в Лос-Анджелесе открыл новую закусочную своей сети бургеров Black Star Burger. Среди первых посетителей было замечено много голливудских звезд.

Открытие посетили Джастин Бибер с женой Хейли, Marshemloo, Skrillex, Alesso, Ty Dolla и другие известными рэперы и музыканты. 

Российским медиа-портал PeopleTalk опубликовал первую встречу Бибера и Тимати. Издание сообщило, что Бибер приказал телохранителю вынести две сумки с Black Star Burger с собой. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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В СМИ ходит слух, что посещение бургерной Бибера не было бесплатным. Рассказывают, что музыкант берет около 2 миллионов долларов за свои публичные появления. 

"Пожалуй, первый фастфуд, на открытие которого даже Джастин Бибер пришёл", - написано в Instagram-аккаунте Black Star Burger.

Напомним, кроме бургерных в империи Тимати есть студии звукозаписи, тату-салоны, автомойки, парикмахерские, магазины одежды и фитнес-центры по всему миру.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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