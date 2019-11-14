Видео: Тимати открыл бургерную в Лос-Анджелесе. Пришел даже Джастин Бибер!

Открытие посетили Джастин Бибер с женой Хейли, Marshemloo, Skrillex, Alesso, Ty Dolla и другие известными рэперы и музыканты.

Российским медиа-портал PeopleTalk опубликовал первую встречу Бибера и Тимати. Издание сообщило, что Бибер приказал телохранителю вынести две сумки с Black Star Burger с собой.

В СМИ ходит слух, что посещение бургерной Бибера не было бесплатным. Рассказывают, что музыкант берет около 2 миллионов долларов за свои публичные появления.

"Пожалуй, первый фастфуд, на открытие которого даже Джастин Бибер пришёл", - написано в Instagram-аккаунте Black Star Burger.