Мать погибших близнецов, оставленных отцом в машине, рассказала, как справляется с пережитым

"Я последние почти три месяца ношу их ботиночки везде с собой, куда отправляюсь", - рассказывает женщина. В день смерти детей, 26 июля, она надела на близнецов именно эти ботинки.

"Это был последний раз, когда я видела их живыми", - сказала Родригес.

Близнецы умерли после того, как их отец Хуан Родригес оставил детей на восемь часов в машине на жаре. Отец просто забыл, что дети там находятся.

"Спустя несколько недель мы могли отправиться в участок и взять несколько вещей, которые были в транспортном средстве", - сказала Мариса.

Тяжело дыша, чтобы не начать плакать, печальная мать сказала: "Они в моей жизни имели большое значение".

До несчастного случая пара в конце этой же недели планировала отвезти детей впервые на пляж.

"Примерно месяц спустя с несколькими друзьями, в конце концов, отправились на пляж", - рассказала Мариса в программе. "И я сфотографировала их ботиночки и почувствовала, что они там [близнецы], со мной.

То, что она берёт с собой обувь малышей помогает Марисе самой делать небольшие шаги, чтобы жить дальше, утверждает женщина.

Родригес также рассказала, что её муж "упал на землю и кричал", когда осознал, что дети мертвы.

Родригесу были выдвинуты обвинения в двух убийствах по неосторожности.

Через несколько дней после трагедии его жена сделала заявление, назвав это "ужасным несчастным случаем", и настояла: "Я по-прежнему люблю своего мужа".

Русский TVNET ранее сообщал, что 39-летний Хуан Родригес в суде рассказал, что он был абсолютно уверен, что отвез годовалых близнецов в детский сад, а сам отправился на работу в больницу.

Дети провели в машине восемь часов, с 8:00 до 16:00. Вернувшись, он понял, что они не дышат. Температура тела детей поднялась до 42 градусов по Цельсию.

Вину он отрицал и был освобожден под залог, пишет The New York Times.

Родригесу были выдвинуты обвинения в убийстве по неосторожности.

"Он необходим мне рядом, чтобы мы могли вместе пережить это", - сказала его жена.