Мать погибших близнецов, оставленных отцом в машине, рассказала, как справляется с пережитым

Мариса Родригес, мать годовалых близнецов, которые погибли после того, как отец оставил их на жаре в машине, говорит, что везде с собой носит ботиночки детей. Спустя несколько месяцев она решилась дать своё первое интервью в программе Dr. Phil. Об этом сообщает NewYork Post.
"Я последние почти три месяца ношу их ботиночки везде с собой, куда отправляюсь", - рассказывает женщина. В день смерти детей, 26 июля, она надела на близнецов именно эти ботинки.
"Это был последний раз, когда я видела их живыми", - сказала Родригес.
Близнецы умерли после того, как их отец Хуан Родригес оставил детей на восемь часов в машине на жаре. Отец просто забыл, что дети там находятся.
"Спустя несколько недель мы могли отправиться в участок и взять несколько вещей, которые были в транспортном средстве", - сказала Мариса.
Тяжело дыша, чтобы не начать плакать, печальная мать сказала: "Они в моей жизни имели большое значение".
До несчастного случая пара в конце этой же недели планировала отвезти детей впервые на пляж.
"Примерно месяц спустя с несколькими друзьями, в конце концов, отправились на пляж", - рассказала Мариса в программе. "И я сфотографировала их ботиночки и почувствовала, что они там [близнецы], со мной.
То, что она берёт с собой обувь малышей помогает Марисе самой делать небольшие шаги, чтобы жить дальше, утверждает женщина.
Родригес также рассказала, что её муж "упал на землю и кричал", когда осознал, что дети мертвы.
Родригесу были выдвинуты обвинения в двух убийствах по неосторожности.
Через несколько дней после трагедии его жена сделала заявление, назвав это "ужасным несчастным случаем", и настояла: "Я по-прежнему люблю своего мужа".
Русский TVNET ранее сообщал, что 39-летний Хуан Родригес в суде рассказал, что он был абсолютно уверен, что отвез годовалых близнецов в детский сад, а сам отправился на работу в больницу.
Дети провели в машине восемь часов, с 8:00 до 16:00. Вернувшись, он понял, что они не дышат. Температура тела детей поднялась до 42 градусов по Цельсию.
Вину он отрицал и был освобожден под залог, пишет The New York Times.
Родригесу были выдвинуты обвинения в убийстве по неосторожности.
"Он необходим мне рядом, чтобы мы могли вместе пережить это", - сказала его жена.
Мариса Родригес отметила, что обоим родителям необходимо заботиться "об остальных наших детях". Всего у пары было пять детей, из которых остались трое, подтвердил адвокат.