Сб, 16.11.2019
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"Я человек-банан": Little Big опять собрали миллионы просмотров новым видео

Little Big

ФОТО: скриншот видео

В пятницу, 15 ноября, фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big представила новый клип на песню Go Bananas с одноименного альбома. 

Клип снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие.

Вы увидите гусей танцующих тектоник, голубя с руками, сидящих на кухне участников коллектива аки барды, и новые движения, которые легко можно заучить. 

За девять часов видео на официальном YouTube-канале группы просмотрели свыше миллиона человек. 

Песня совершенно не замысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".  

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