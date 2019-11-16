"Я человек-банан": Little Big опять собрали миллионы просмотров новым видео

В пятницу, 15 ноября, фрик-мем-панк-рейв-группа Little Big представила новый клип на песню Go Bananas с одноименного альбома.
Клип снят в лучших традициях команды. На видео перемешано все вверх тормашками и напоминает настоящее безумие.
Вы увидите гусей танцующих тектоник, голубя с руками, сидящих на кухне участников коллектива аки барды, и новые движения, которые легко можно заучить.
За девять часов видео на официальном YouTube-канале группы просмотрели свыше миллиона человек.
Песня совершенно не замысловатая и повторяет лишь строчку на английском языке: "I`m banana man".