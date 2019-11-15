"Будем требовать отставки Бурова": Фракция независимых депутатов не сдается

По оценке политика, решение партии "Честь служить Риге" (ЧСР) о прекращении сотрудничества с ФНД говорит о том, что независимые депутаты не удобны для ЧСР, потому что они не разделяют мнение партии по ряду вопросов, в том числе по поводу вывоза отходов в Риге, продления "различных договоров" на Рижском центральном рынке и т.д.

Петров заявил, что обвинения бывших партнеров, упрекающих ФНД в попытках парализовать работу Рижской думы, не соответствуют правде. По его словам, скорее "Согласие" "сорвало" заседания нескольких комитетов, покинув их или не явившись.

"Им не понравилось то, что у нас есть своя позиция по некоторым вопросам", - сказал Петров.

Комментируя ожидаемое 19 ноября внеочередное заседание Рижской думы, на котором депутаты будут обсуждать отставку заместителя председателя Рижской думы Вадима Баранника (ФНД), Петров сказал, что он и его партнеры будут призывать к отстранению от должностей всего руководства Рижской думы.

"Мы будем требовать отставки мэра Риги Олега Бурова (ЧСР) и вице-мэра Анны Владовой ("Согласие"), потому что они заняли это позиции благодаря нашим голосам", - сказал Петров.

Руководитель блока депутатов "Риге" Оскар Путниньш заявил агентству LETA, что четверо депутатов блока "Риге" и четверо депутатов ФНД в пятницу, 15 ноября, провели встречу и пришли к общему мнению, что нужно ставить вопрос об отставке всего руководства думы.

"Мы встретились и решили, что руководство думы потеряло наше доверие - начиная с давления в вопросе Z-Towers, истории с Tīrīga и других. Мы поняли, что нужно призывать к отстранению всего руководства думы", - сказал Путниньш.

Как сообщалось, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) решила прервать сотрудничество с фракцией независимых депутатов (ФНД) в Рижской думе.

Буров был утвержден в должности председателя Рижской думы в августе этого года благодаря голосам "Согласия" и независимых депутатов. С "Согласием" тогда было заключено коалиционное соглашение, а с ФНД - договор о сотрудничестве.

Однако на этой неделе "Согласие" заявило, что продолжит работу в коалиции Рижской думы только при условии, что ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.

"Согласие" собрало подписи депутатов своей фракции для созыва внеочередного заседания думы по рассмотрению вопроса об отстранении Вадима Баранника, представляющего ФНД, от должностей вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта. Во фракцию партии входят 17 депутатов, а для подачи запроса необходимо по крайней мере 20 подписей, поэтому "Согласие" обратилось за поддержкой к ЧСР.