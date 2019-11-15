"Будем требовать отставки Бурова": Фракция независимых депутатов не сдается

Фракция независимых депутатов (ФНД) будет призывать к отстранению от должностей всего руководства Рижской думы, заявил агентству LETA руководитель ФНД Валерий Петров.
По оценке политика, решение партии "Честь служить Риге" (ЧСР) о прекращении сотрудничества с ФНД говорит о том, что независимые депутаты не удобны для ЧСР, потому что они не разделяют мнение партии по ряду вопросов, в том числе по поводу вывоза отходов в Риге, продления "различных договоров" на Рижском центральном рынке и т.д.
Петров заявил, что обвинения бывших партнеров, упрекающих ФНД в попытках парализовать работу Рижской думы, не соответствуют правде. По его словам, скорее "Согласие" "сорвало" заседания нескольких комитетов, покинув их или не явившись.
"Им не понравилось то, что у нас есть своя позиция по некоторым вопросам", - сказал Петров.
Комментируя ожидаемое 19 ноября внеочередное заседание Рижской думы, на котором депутаты будут обсуждать отставку заместителя председателя Рижской думы Вадима Баранника (ФНД), Петров сказал, что он и его партнеры будут призывать к отстранению от должностей всего руководства Рижской думы.
"Мы будем требовать отставки мэра Риги Олега Бурова (ЧСР) и вице-мэра Анны Владовой ("Согласие"), потому что они заняли это позиции благодаря нашим голосам", - сказал Петров.
Руководитель блока депутатов "Риге" Оскар Путниньш заявил агентству LETA, что четверо депутатов блока "Риге" и четверо депутатов ФНД в пятницу, 15 ноября, провели встречу и пришли к общему мнению, что нужно ставить вопрос об отставке всего руководства думы.
"Мы встретились и решили, что руководство думы потеряло наше доверие - начиная с давления в вопросе Z-Towers, истории с Tīrīga и других. Мы поняли, что нужно призывать к отстранению всего руководства думы", - сказал Путниньш.
Как сообщалось, партия "Честь служить Риге" (ЧСР) решила прервать сотрудничество с фракцией независимых депутатов (ФНД) в Рижской думе.
Буров был утвержден в должности председателя Рижской думы в августе этого года благодаря голосам "Согласия" и независимых депутатов. С "Согласием" тогда было заключено коалиционное соглашение, а с ФНД - договор о сотрудничестве.
Однако на этой неделе "Согласие" заявило, что продолжит работу в коалиции Рижской думы только при условии, что ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.
"Согласие" собрало подписи депутатов своей фракции для созыва внеочередного заседания думы по рассмотрению вопроса об отстранении Вадима Баранника, представляющего ФНД, от должностей вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта. Во фракцию партии входят 17 депутатов, а для подачи запроса необходимо по крайней мере 20 подписей, поэтому "Согласие" обратилось за поддержкой к ЧСР.
В свою очередь объединение ЧСР заявило, что не будет торопиться с решением по этому вопросу. После этого фракция "Согласия" в Рижской думе решила приостановить свою работу в коалиции до момента, пока ЧСР не примет решения о дальнейшем сотрудничестве с ФНД. В то же время вице-мэр Риги Анна Владова ("Согласие") отметила, что понимает позицию ЧСР, и "Согласие" готово ждать решения партнеров.
Вчера Буров заявил, что за это время, бесспорно, были эмоциональные шаги как со стороны "Согласия", так и со стороны ЧСР, но обе стороны показали, что могут меняться.
"На данный момент у меня нет претензий к работе "Согласия", и я надеюсь, что у них нет претензий ко мне. Но если мы говорим про договор о сотрудничестве с ФНД, никакого сотрудничества, к сожалению, не сложилось ни с нами, ни с "Согласием", потому что обида между ними очень велика", - сказал Буров, указав на то, что все это время как в социальных сетях, так и в работе ФНД продолжала активно критиковать представителей "Согласия", создавая не сотрудничество, а конкуренцию.
Несмотря на сделанные ранее заявления о том, что решения по вышеупомянутым вопросам будут приниматься на расширенном заседании правления ЧСР 20 ноября, сейчас понятно, что уже 19 ноября в 9 часов состоится внеочередное заседание Рижской думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос об отстранении Вадима Баранника от должностей вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта, свидетельствует повестка заседания.
Буров заявил, что члены фракции ЧСР сегодня подписали заявление "Согласия" о созыве внеочередного заседания думы, потому что ФНД принимает "не совсем понятные решения".
"Например, решение об увольнении правления Rīgas centrāltirgus не совсем понятно, потому что основой для него являются рабочие вопросы, которые можно обсудить", - сказал мэр.
Однако на вопрос о том, возможна ли отмена решения Баранника и восстановление в должностях членов правления Rīgas centrāltirgus, Буров не ответил.