Вице-мэр Баранник уволил все правление Рижского центрального рынка

Свое решение он обосновал тем, что сегодня планировалось совещание руководства по поправкам к бюджету этого года, причем управление обеспечения коммерческой деятельности департамента собственности Рижской думы дало по этим поправкам "нелестное заключение".

"Управлению не понравился подход правления Rīgas centrāltirgus, также была высказана претензия, что предприятие теряет дебиторов, из-за которых второй год могут быть убытки. Сегодня мне не стало ясно, как правление планирует разрешить эту ситуацию", - сказал Баранник.

Он предложил членам правления оценить свое соответствие занимаемым должностям и подать заявления об уходе. В ответ на критику Баранника члены правления ушли с совещания, в результате вице-мэр решил уволить их.

Председателем правления Rīgas centrāltirgus был Артис Друвиниекс, членами правления - Каспар Заулс и Валдис Карнитис.

Вместо них назначены председатель Айгар Апситис, а в качестве членов правления - член правления Рижского бюро по развитию туризма Гунтар Гринвалдс и руководитель службы внутренней безопасности Центрального ранка Максим Дановский.