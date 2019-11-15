"Честь служить Риге" на стороне "Согласия". На повестке - отставка Баранника

Буров был утвержден в должности председателя Рижской думы в августе этого года благодаря голосам "Согласия" и независимых депутатов. С "Согласием" тогда было заключено коалиционное соглашение, а с ФНД - договор о сотрудничестве.

Однако на этой неделе "Согласие" заявило, что продолжит работу в коалиции Рижской думы только при условии, что ЧСР прекратит сотрудничество с ФНД.

"Согласие" собрало подписи депутатов своей фракции для созыва внеочередного заседания думы по рассмотрению вопроса об отстранении от должностей вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта Вадима Баранника, представляющего ФНД.

Во фракцию партии входят 17 депутатов, а для подачи запроса необходимо по крайней мере 20 подписей, поэтому "Согласие" обратилось за поддержкой к ЧСР.

В свою очередь объединение ЧСР заявило, что не будет торопиться с решением по этому вопросу.

После этого фракция "Согласия" в Рижской думе решила приостановить свою работу в коалиции до момента, пока ЧСР не примет решения о дальнейшем сотрудничестве с ФНД. В то же время вице-мэр Риги Анна Владова ("Согласие") отметила, что понимает позицию ЧСР, и "Согласие" готово ждать решения партнеров.

Вчера Буров заявил, что за это время, бесспорно, были эмоциональные шаги как со стороны "Согласия", так и со стороны ЧСР, но обе стороны показали, что могут меняться.

"На данный момент у меня нет претензий к работе "Согласия", и я надеюсь, что у них нет претензий ко мне.

Но если мы говорим про договор о сотрудничестве в ФНД, никакого сотрудничества, к сожалению, не сложилось ни с нами, ни с "Согласием", потому что обида между ними очень велика", - сказал Буров.

Он указал на то, что все это время как в социальных сетях, так и в работе ФНД продолжала активно критиковать представителей "Согласия", создавая не сотрудничество, а конкуренцию.

Несмотря на сделанные ранее заявления о том, что решения по вышеупомянутым вопросам будут приниматься на расширенном заседании правления ЧСР 20 ноября, сейчас понятно, что уже 19 ноября в 9 часов состоится внеочередное заседание Рижской думы, на котором депутаты рассмотрят вопрос об отстранении Вадима Баранника от должностей вице-мэра и члена правления Рижского свободного порта, свидетельствует повестка заседания.

Буров заявил, что члены фракции ЧСР сегодня, 15 ноября, подписали заявление "Согласия" о созыве внеочередного заседания думы, потому что ФНД принимает "не совсем понятные решения".

"Например, решение об увольнении правления Rīgas centrāltirgus не совсем понятно, потому что основой для него являются рабочие вопросы, которые можно обсудить", - сказал мэр.