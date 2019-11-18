X Faktors: У Дианы Пашко украли жетоны с голосами зрителей. Она доказала, что сильна и без этого!

"Мои дорогие и любимые, все те, кто так искренне и безусловно меня поддерживает.

К сожалению, моя коробочка для голосования в Akropole была кем-то сломана. Из неё были вытащены почти все жетоны. На данный момент она все ещё сломана и почти пустая.

Информация уже передана организаторам. Надеюсь, данная ситуация будет справедливо и оперативно разрешена. В жизни есть гораздо более важные и значимые проблемы, несомненно. Я лишь хотела сказать вам большое спасибо за ваше время и усилия, что были приложены вами, чтобы поддержать меня", - написала Диана на своей странице в соцсетях.

Но этот грустный факт не помешал певице отлично выступить.

Диана показала все великолепие и мастерство своего уникального голоса. Для предпраздничного дня она выбрала хит Адель "Someone like you", а аккомпанировал ей струнный квартет Sinfonietta Riga.

"У тебя все еще чудесный тембр. Но если сравнивать с другими твоими выступлениями, то в этот раз мне уже не так сильно понравилось... Да, это было по-прежнему хорошо, но не заметно твое развитие... Еще слова местами было сложно разобрать. Если оценивать в целом, это было хорошее представление", - сказал Марат Оглезнев.

Ренис Сейянс отметил, что комментарий Марата нисколько не омрачил ситуации, так как Диана поставила себе высокую планку.

"Я скажу так, мне понравилась эта атмосфера. Казалось, что ты была где-то в другом месте. Но до души не дошло..." - заявил Интрас Бусулис.

На это ему ответила наставница девушки Айя Аушкапа: "Я ждала , что Интарс скажет: "Где веселые песни?"... Но тебе надо еще раз было спеть подобную песню, чтобы еще раз показать силу хита... Показать, насколько он может быть целительным".

Видео: Выступление Дианы Пашко

Во время эфира меньше всего голосов получили:

Трио Limonāde"

Элина Глузунова

Дуэт The Gardens