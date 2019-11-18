Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

18 ноября Россия передала Украине катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были задержаны год назад в Керченском проливе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на МИД России.
"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", — сказано в сообщении МИД РФ.
В ВМС Украины информацию о возвращении кораблей подтвердили. Как сообщается, передача была произведена в нейтральных водах Черного моря.
25 ноября 2018 года вышеупомянутые судна Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры. При это они игнорировали законные требования властей, пишет РИА "Новости".
В итоге было принято решение задержать нарушителей.
7 сентября этого года нарушители были переданы Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.