Пн, 18.11.2019
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Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

18 ноября Россия передала Украине катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", которые были задержаны год назад в Керченском проливе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на МИД России.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", — сказано в сообщении МИД РФ.

В ВМС Украины информацию о возвращении кораблей подтвердили. Как сообщается, передача была произведена в нейтральных водах Черного моря. 

25 ноября 2018 года вышеупомянутые судна Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры. При это они игнорировали законные требования властей, пишет РИА "Новости". 

В итоге было принято решение задержать нарушителей. 

7 сентября этого года нарушители были переданы Украине в рамках договоренностей об одновременном освобождении задержанных и осужденных лиц.

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