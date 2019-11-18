Россия передала Украине корабли, задержанные в Керченском проливе

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", — сказано в сообщении МИД РФ.

В ВМС Украины информацию о возвращении кораблей подтвердили. Как сообщается, передача была произведена в нейтральных водах Черного моря.

25 ноября 2018 года вышеупомянутые судна Украины нарушили госграницу России и несколько часов совершали опасные маневры. При это они игнорировали законные требования властей, пишет РИА "Новости".

В итоге было принято решение задержать нарушителей.