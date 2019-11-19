Вт, 19.11.2019
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Андрис Кивичс официально развелся

ФОТО: Mārtiņš Otto, TVNET

Спустя год официально развелись музыкант Андрис Кивичс и мать его двоих дочерей Мадара Кивича. Об этом сообщает Privātā Dzīve.

"Это наконец-то свершилось. Процесс завершен", - сказала она изданию.

Известно, что в браке Мадара и Андрис состояли в браке семь лет.

Женщина указала СМИ, что теперь у нее и у ее детей будет другая фамилия. Мадара изменит ее на свою родовую фамилию, которая когда-то принадлежала ее деду. 

"Творческая, такая, которая нравилась мне уже в раннем детстве", - объясняет она. 

Напомним, в ноябре 2018 года Андрис Кивичс сообщил, что уходит из семьи к журналистке и известной в обществе даме Лиене Скулме. Мадара была третьей женой музыканта. 

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