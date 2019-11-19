Андрис Кивичс официально развелся

Спустя год официально развелись музыкант Андрис Кивичс и мать его двоих дочерей Мадара Кивича. Об этом сообщает Privātā Dzīve.
"Это наконец-то свершилось. Процесс завершен", - сказала она изданию.
Известно, что в браке Мадара и Андрис состояли в браке семь лет.
Женщина указала СМИ, что теперь у нее и у ее детей будет другая фамилия. Мадара изменит ее на свою родовую фамилию, которая когда-то принадлежала ее деду.
"Творческая, такая, которая нравилась мне уже в раннем детстве", - объясняет она.
Напомним, в ноябре 2018 года Андрис Кивичс сообщил, что уходит из семьи к журналистке и известной в обществе даме Лиене Скулме. Мадара была третьей женой музыканта.