Ср, 20.11.2019
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В Сети появился снимок Ветлицкой в новом образе. Она прекрасна!

Наталья Ветлицкая

ФОТО: скриншот видео

В конце сентября 2019 года в СМИ появилась новость, что популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая вернется к концертной деятельности в 2020 году. Артистка вернулась из Испании в Россию. В Интернете появились первые снимки звезды в новом образе. 

На новой фотографии артистка позирует с новой стрижкой. Снимком поделился стилист Вадим Галаганов. 

"Она вернулась", - написал он. 

Поклонники 55-летней певица не удержались от комплиментов: "Красивая", "Какая же она красавица", "Это наша Шерон Стоун", "Женщина-мечта" и т.д.

Какие-либо подробности предстоящего концертного тура хранятся в тайне. СМИ сообщают лишь то, что Ветлицкая сотрудничает с музыкальной корпорацией PMI, которая и займется организацией ее концертов. Поклонники надеются, что помимо хитов Наталья представит и новые композиции.

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