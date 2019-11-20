В Сети появился снимок Ветлицкой в новом образе. Она прекрасна!

В конце сентября 2019 года в СМИ появилась новость, что популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая вернется к концертной деятельности в 2020 году. Артистка вернулась из Испании в Россию. В Интернете появились первые снимки звезды в новом образе.
На новой фотографии артистка позирует с новой стрижкой. Снимком поделился стилист Вадим Галаганов.
"Она вернулась", - написал он.
Поклонники 55-летней певица не удержались от комплиментов: "Красивая", "Какая же она красавица", "Это наша Шерон Стоун", "Женщина-мечта" и т.д.
Какие-либо подробности предстоящего концертного тура хранятся в тайне. СМИ сообщают лишь то, что Ветлицкая сотрудничает с музыкальной корпорацией PMI, которая и займется организацией ее концертов. Поклонники надеются, что помимо хитов Наталья представит и новые композиции.