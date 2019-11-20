В Сети появился снимок Ветлицкой в новом образе. Она прекрасна!

В конце сентября 2019 года в СМИ появилась новость, что популярная в 90-х певица Наталья Ветлицкая вернется к концертной деятельности в 2020 году. Артистка вернулась из Испании в Россию. В Интернете появились первые снимки звезды в новом образе.