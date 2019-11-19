В Риге вновь выступит рэпер Хаски

Хаски является одним из самых заметных русскоязычных хип-хоп исполнителей современности.

Его концерты отменялись в нескольких городах России. Артиста обвиняли в экстремизме, сажали в тюрьму, но вот он посетит Ригу уже во второй раз.

Это не просто рядовой российский рэпер. Он известен своими перформансами и философскими посылами, как в клипах, так и во время живых выступлений. Дмитрий также выпустил несколько короткометражек.

В короткометражке "Люцифер" исполнитель транслирует свой взгляд на современный уклад, на свое мироощущение. Как это было ранее в видеоклипе "Детка-Голливуд".

На видео за 27 минут Хаски показывает нам, что все совсем не так, как мы себе это представляем. Обывателю порой заменяют и подменяют реальность.

В ней Дмитрий говорит не только о творческом кризисе, но также и о борьбе с тщеславием, которое пришло к нему в какой-то момент. Он хотел быть как Иисус и выпустить свое "Евангелие от собаки", но в какой-то момент перестал понимать кто он.

Так как на место его - Дмитрия Кузнецова, пришел образ рэпера Хаски. За неполных полчаса он провел зрителя в свои воспоминания о войне под Донецком, о духовных поисках, но самое главное рассказал о своем отношении к известности.

Он жестоко и агрессивно показал разрушение его медийного образа как артиста. Объяснил всю акцию с "повешением", что позволяет сделать вывод, что все, что мы наблюдаем сейчас, было задумано намного раньше.

Пока неизвестно, что покажет Дмитрий зрителям 23 ноября. Но определенно, это будет незабываемый опыт и оригинальное прочтение песен, которые он уже исполнял ранее.

Начало концерта в 19:00.