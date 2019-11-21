Чт, 21.11.2019
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СМИ: Элджей и Настя Ивлеева расстались

Настя Ивлеева и Элджей

ФОТО: https://www.instagram.com/_agentgirl_/?hl=en

В начале сентября в СМИ появилась новость, что одна из самых популярных русских блогеров в Instagram Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп исполнителя Элджея (наст.имя - Алексей Узенюк). Но сейчас ходят слухи, что в браке у звездной пары появились проблемы, об пишет "Экспресс-газета".

Журналисты сообщают, что инициатором расставания стал 25-летний артист. Согласно слухам, он якобы ушел от Анастасии к молодой певице. 

Слухи родились после замечаний нескольких внимательных пользователей. Фолловеры заметили, что супруги перестали носить кольца, а Алексей перестал лайкать публикации Ивлеевой. 

Примечательно, что все его внимание в Сети переключилось к певице Эре Истрефи, пишет Telegram-канал Star News.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Girls just wanna have sun ☀️

Публикация от Era Istrefi (@eraistrefi)

Летом 2019 года был выпущен совместный трек певицы и рэпера - Sayonara детка. 

Напомним, в начале октября Настя Ивлеева рассказала в эфире "Вечернего Урганта" о свадьбе с Элджеем

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