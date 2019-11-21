СМИ: Элджей и Настя Ивлеева расстались

В начале сентября в СМИ появилась новость, что одна из самых популярных русских блогеров в Instagram Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп исполнителя Элджея (наст.имя - Алексей Узенюк). Но сейчас ходят слухи, что в браке у звездной пары появились проблемы, об пишет "Экспресс-газета".
Журналисты сообщают, что инициатором расставания стал 25-летний артист. Согласно слухам, он якобы ушел от Анастасии к молодой певице.
Слухи родились после замечаний нескольких внимательных пользователей. Фолловеры заметили, что супруги перестали носить кольца, а Алексей перестал лайкать публикации Ивлеевой.
Примечательно, что все его внимание в Сети переключилось к певице Эре Истрефи, пишет Telegram-канал Star News.
Летом 2019 года был выпущен совместный трек певицы и рэпера - Sayonara детка.
Напомним, в начале октября Настя Ивлеева рассказала в эфире "Вечернего Урганта" о свадьбе с Элджеем.