СМИ: Элджей и Настя Ивлеева расстались

В начале сентября в СМИ появилась новость, что одна из самых популярных русских блогеров в Instagram Анастасия Ивлеева вышла замуж за хип-хоп исполнителя Элджея (наст.имя - Алексей Узенюк). Но сейчас ходят слухи, что в браке у звездной пары появились проблемы, об пишет "Экспресс-газета".