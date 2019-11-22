Телеведущую Дану Борисову обвинили в мошенничестве

СМИ сообщают, что на Борисову написано заявление о мошенничестве. Звезду обвиняют в невыполнении условий рекламного договора.

Дизайнер Марья Зарубина рассказала изданию "Лайф", что заплатила Борисовой за рекламу и договорилась о конкретном дне, когда та будет сделана, но она условия соглашения так и не выполнила.

Известно, что телезвезда получила угги, которые согласилась прорекламировать. Согласно договору, Борисова должна была в них сфотографироваться и разместить в своем микроблоге. Дана также обещала дизайнеру, что выйдет в обуви на программе у Малахова, в которой она принимала участие.

Договоренность Дана не выполнила, публикацию не сделала и улетела в другой город.

Марья продолжала коммуникацию с Даной. Они обговорили вторую возможную дату, но телеведущая опять не сделала публикацию. Борисова объяснила, что у нее есть еще несколько рекламных постов в очереди, за которые ей заплатили в три раза больше денег. Этот разговор привел к конфликту.