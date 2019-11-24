"Он бы меня зарезал": Наталья Ветлицкая призналась, что первый муж чуть не убил ее

55-летняя Наталья Ветлицкая вернулась в Россию и готовит громкое возвращение с большими гастролями.

Женщина рассказала Малахову, что устала от боли и внутренней опустошенности. Много лет она провела наедине с собой, теперь судьба сделала так, чтобы она вернулась.

Судьба сложилась так, что первый раз Наталья вышла замуж за Павла Смеяна.

"Он был талантливый,... но это был очень сложный, очень тяжелый человек. Раненый кем-то, обозленный, очень закомплексованный. Там было всего много..." - отмечает она.

Ветлицкая подчеркивает, что она была из нормальной семьи, поэтому для нее было непривычно попасть в такой водоворот.

"Это был очень тяжелый опыт, учитывая, что я была беззащитным и неопытным ребенком совсем", - вспоминает она

Павел приходил с пистолетом к родителям Натальи, и заставлял силой отпустить девушку с ним.

"Это был очень опасный и очень тяжелый человек!", - указала звезда, объяснив, что пора развеять домыслы.

Тем не менее нельзя сказать, что он себя не контролировал. Мужчинам он ничего не мог сделать, а вот женщинам - напротив.

"Он одной женщине всю спину ножом изрезал. Это будучи женатым на мне. Это была его любовница", - подчеркнула она.

Павел Смеян был неадекватен, опасен и агрессивен. Однажды он чуть не убил звезду. Ветлицкая рассказала, что предпринимала попытки уйти от него, но у них было много общей работы, поэтому они продолжали пересекаться. Она постоянно терпела нападки и агрессии со стороны мужа. Один раз за нее заступился крестный. Тогда супруг разрезал мужчине сухожилия на руке тесаком, пытаясь убить Наталью.

Уже не будучи парой, они вместе сидели в гостях у Максима Дунаевского. Павлу нельзя было пить алкоголь, но он пил. Наталья говорила ему, что не стоит. Потом они поехали домой. Бывший супруг напросился к Ветлицкой позвонить. В тот момент в квартире никого не было.

"Как-то он меня развел и я ему разрешила войти... Я думала, что он зайдет на пять минут и выйдет. Пока он звонил, я пошла в ванну смыть макияж", - вспоминает она.

В этот момент бывший муж стал агрессивно ломиться в ванную комнату.

"Я думаю: Началось. Это был ад... Это было так страшно... Он сказал: "Ну все, ты со мной жить не хочешь, поэтому я тебя убью". Типа "не досталась мне, так не доставайся же ты никому". Он повалил меня на пол, сел сверху и начал душить... У меня с тех пор следы остались", - рассказывает Наталья.

Она кричала, но никто не приходил ей на помочь. Певица лежала и понимала, что она не хочет умирать. Женщина нашла в себе силы, чтобы отбиться. Смеян избивал ее, а чтобы соседи не слышали, как она кричит, он включил громкую музыку. Он хватал певицу за волосы и швырял по комнате, нанося многочисленные синяки.

Артистка вырвалась из рук разъяренного Павла и бросилась бежать по этажам. Стала звонить во все двери. Лишь на третьем этаже ей открыл дверь какой-то мужчина. Сосед запустил напуганную женщину к себе и вызвал милицию. Работники правоохранительных органов поднялись вместе с Ветлицкой в квартиру, а там она увидела, что Смеян уже приготовил огромный тесак, чтобы ее зарезать.

"Если бы я вернулась сама, он был меня зарезал", - подчеркивает секс-символ 90-х.

По словам участкового Павла должны были посадить на пять лет, но оказалось, что у него с Максимом Дунаевским был намечен гастрольный тур. Композитор уговорил Ветлицкую забрать заявление. Она жалеет, что согласилась на уговоры знаменитости.

"Он умолял меня не писать заявление... Иначе бы Смеяна посадили на пять лет... После этого Павел дал мне развод... Он был трусом и выбирал себе жертв из тех, кто слабее. Спустя много лет он нашел меня", - вспоминает Наталья.

Мужчина встретился с певицей и попросил у нее прощения. Ветлицкая его простила.