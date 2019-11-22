Отец солиста группы "Дюна" убил себя на глазах сына

Виктор Рыбин был настоящим кумиром 90-х. Песни группы "Дюна" звучала из каждого "утюга". Всегда радостный вокалист, поющий веселые и незамысловатые песенки.

Сегодня сложно представить, что будучи 7-летним мальчиком он стал свидетелем самоубийства отца.

"Ну вот так получилось... Сейчас я уже могу спокойно об этом говорить. Тогда я замолчал и больше года не говорил", - вспоминает артист.

Виктор Рыбин отмечает, что перед глазами у него есть какая-то картинка того страшного дня.

"Отец лежит. Нет крови. Только маленькая дырочка на майке", - описывает он произошедшее.

Артист поясняет, что он не помнит толком причин трагедии. Да и будучи тогда ребенком он не понимал, что произошло.

"Родители ругались часто. Помню отец тогда сказал: "Галчонок, я хотел тебя напугать"", - вспоминает Виктор последние слова отца.

Как он понимает, отец не рассчитал тогда свою силу. Мужчина сам вонзил нож себе в сердце.

Долгое время Виктор Рыбин не мог об этом говорить. Сейчас он уже почти в два раза старше своего отца, когда тот умер. Он оглядывается на прошлое и понимает, что мама тогда не была виновата. Потом женщина пыталась как-то построить свою жизнь, но неудачно. Всю свою оставшуюся жизнь она посвятила сыну.