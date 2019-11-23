Наргиз Закирова без помощи Фадеева покоряет европейские топ-чарты

47-летняя Наргиз пытается пробиться без помощи своего экс-продюсера Максима Фадеева. Теперь две ее песни попали в европейский сегмент медиаплатформы iTunes.

"Треки "Мама" и "Войди" попали в перечень европейских топ-чартов! Ну не ура ли, товарищи?" - написала она в Instagram.

Песня "Мама" вышла в сентябре этого года. Автор композиции Сергей Кленских. Она стала первой песней в новом альбоме "Звезды". В начале ноября слушатели смогли оценить новую музыкальную работу - песню "Войди".