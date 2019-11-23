"Собачий возраст" - миф. Смотрите, сколько лет вашему любимцу на самом деле!

Математика по сути не так проста, как умножение года Мухтара на семь. Это - миф, который был опровергнут ранее. Новое уравнение основано на химических изменениях в ДНК собаки.

"Млекопитающие подвергаются схожим [с человеком] физиологическим условиям на протяжении всей жизни, начиная с раннего развития и полового созревания, заканчивая старостью и смертью", - говорится в исследовании, которое ещё не опубликовано в научном журнале.

Однако не было ясно, могут ли собаки, люди и другие млекопитающие подвергаться одинаковым молекулярным изменениям в организме. Потому учёные в новом исследовании изучили метильную группу ДНК (три атома водорода и один атом углерода), расположенную на частях молекул ДНК, которые могут служить признаком старения.

У людей количество метилирования ДНК имеет тенденцию увеличиваться с возрастом, служа "эпигенетическими часами" или способом предсказать возраст человека. Ранее ученые смогли определить возраст человека, взглянув на метилирование его ДНК. Также можно и с животными.

Команда учёных проанализировала ДНК и её метиляцию в 100 образцах крови собак. Большинство из них были лабрадорами в возрасте от одного месяца до 16 лет. Исследователи сравнили результаты с ранее опубликованными "профилями метилирования" от 320 человек в возрастной группе от 1 до 103 лет.

Выяснилось, что метилирование у людей прогрессирует так же, как у собак.

Получается так, что щенок, которому всего восемь недель соответствует девятимесячному человеку. Это время, когда у представителей обоих видов режутся зубы. Средняя продолжительность жизни у лабрадоров составляет 12 лет, что совпадает с человеческим средним возрастом - 70 годами.

В итоге, эксперты создали уравнение, которое может точно определить возраст собаки в человеческих годах:

16 x Ln (возраст собаки) +31. Чтобы выяснить "Ln" собаки необходим особый калькулятор, который можно посмотреть тут. Полученную цифру нужно умножить на 16, а к результату прибавить к 31. Полученная цифра - это точный возраст лабрадора в человеческих годах.

Конечно, нужно принимать во внимание, что это уравнение создано основываясь только на животных одного вида. Другим видам необходимы уже другие исследования.