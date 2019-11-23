Сб, 23.11.2019
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Развлечения российских наёмников в Сирии: журналисты, возможно, выяснили имя ещё одного убийцы

(FILES) In this file photo taken on October 14, 2019, from the Turkish side of the border at Ceylanpinar district in Sanliurfa, smoke rises from the Syrian town of Ras al-Ain on the sixth day of Turkey's military operation against Kurdish forces. - The US is not aware of any "major" escape of Islamic State extremists since Turkey launched its assault on Syrian Kurdish fighters holding the prisoners, an official said on October 15, 2019. "We haven't seen any major successful breakout so far of the detainees," the senior administration official told reporters on condition of anonymity. The remarks appeared at odds with US Defense Secretary Mark Esper who, criticizing Turkey on Monday, said the incursion "resulted in the release of many dangerous ISIS detainees." (Photo by Ozan KOSE / AFP)

ФОТО: AFP/OZAN KOSE

Совсем недавно издание "Новая газета" провела расследование, в результате которого журналистам издания удалось опознать одного из убийц, фигурировавших в видео, где четыре русскоговорящих человека избивают и убивают мужчину. Сегодня, 23 ноября, издание "Фонтанка" смогло установить личность второго предполагаемого соучастника жестоких пыток.

На кровавом видео присутствует бывший военный из Брянска, 39-летний Руслан, пишет "Фонтанка", ссылаясь на утверждения "широкого круга знакомых" мужчины, которые смогли опознать его на групповом снимке, сделанном в день убийства.

Согласно информации издания, ранее Руслан участвовал в боевых действиях в Чечне, был ранен и получил статус ветерана.

Знакомые мужчины сообщили, что в 2017 году он летал в Сирию. Изданию удалось найти данные загранпаспорта человека, который является полной тезкой Руслана с такими же данными. В январе 2017 года он отправился из Ростова в Сирию на чартерном рейсе сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, пишет Deutsche Welle.

Издание также связалось с Русланом по телефону. Мужчина заявил о "клевете", полностью отрицая свою причастность к убийству в Сирии.

Сам Руслан утверждает, он никогда не бывал в Сирии, не работал в ЧВК, а в 2017 году был только в Брянске. Подтвердить дынные его загранпаспорта также не получилось, поскольку мужчина заявил, что этот документ "жена куда-то дела". Помимо этого он рассказал, что у него с начала 2000-х годов автомобильный бизнес в Брянске. По его словам, в настоящее время он работает волонтёром в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске и принимает участие в школьных соревнованиях по ориентированию и туризму.

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На кровавом видео злоумышленники называют казненного "игиловцем". Согласно информации Jesr Press, он не имел отношения к террористам. 

"ЧВК Вагнера" – неофициальное военное подразделение России, которое не числится на балансе военных ведомств и в реестре юрлиц, однако бойцы которого, согласно информации расследований СМИ, участвовали в боевых операциях в Сирии и на востоке Украины. 

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