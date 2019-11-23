Развлечения российских наёмников в Сирии: журналисты, возможно, выяснили имя ещё одного убийцы

На кровавом видео присутствует бывший военный из Брянска, 39-летний Руслан, пишет "Фонтанка", ссылаясь на утверждения "широкого круга знакомых" мужчины, которые смогли опознать его на групповом снимке, сделанном в день убийства.

Согласно информации издания, ранее Руслан участвовал в боевых действиях в Чечне, был ранен и получил статус ветерана.

Знакомые мужчины сообщили, что в 2017 году он летал в Сирию. Изданию удалось найти данные загранпаспорта человека, который является полной тезкой Руслана с такими же данными. В январе 2017 года он отправился из Ростова в Сирию на чартерном рейсе сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, пишет Deutsche Welle.

Издание также связалось с Русланом по телефону. Мужчина заявил о "клевете", полностью отрицая свою причастность к убийству в Сирии.

Сам Руслан утверждает, он никогда не бывал в Сирии, не работал в ЧВК, а в 2017 году был только в Брянске. Подтвердить дынные его загранпаспорта также не получилось, поскольку мужчина заявил, что этот документ "жена куда-то дела". Помимо этого он рассказал, что у него с начала 2000-х годов автомобильный бизнес в Брянске. По его словам, в настоящее время он работает волонтёром в губернаторском дворце детского и юношеского творчества имени Гагарина в Брянске и принимает участие в школьных соревнованиях по ориентированию и туризму.

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На кровавом видео злоумышленники называют казненного "игиловцем". Согласно информации Jesr Press, он не имел отношения к террористам.