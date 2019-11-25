Бывает трудно представить себе квартиру, выдержанную в модернистско-индустриальном стиле с двумя этажами и интерьером класса люкс тут, в Латвии...

Такого типа жильё привычно видеть в фильмах об успешных дизайнерах, звёздах и других богатых людях.

Однако, это не просто фантазия из кино - квартиры такого типа можно приобрести и в Риге, столице Латвии.

Одним из наиболее выдающихся примеров является проект Promenāde по адресу Мукусалас 25 и 29 - отреставрированные индустриальные здания, которые теперь превратились в неотразимые многоквартирные дома в индустриальном стиле.

Если ещё десять лет назад улица Мукусалас не могла гордиться многоквартирными домами высокого класса, то сегодня можно смело сказать, что ситуация резко изменилась.

Этот район с каждым годом развивается с все большими оборотами - на улице с заводскими зданиями в наши дни возведены новые торговые центры, новое здание библиотеки, галерея искусств, рестораны и кафе, а также два отреставрированных индустриальных здания. Дома 25 и 29 на улице Мукусалас приобрели новые черты и стали новым цветком на месте серых домов.

В рамках реконструкции этих домов обустроено 106 квартир премиум-класса, которые смогут приспособиться под любой вкус и каприз. Современные здания находятся практически на берегу Даугавы, потому из нескольких квартир будет эксклюзивная возможность наблюдать спокойный водный пейзаж, а с других окон откроется вид на Торнякалнс, где уже построены и появятся ещё факультеты Латвийского университета.

ФОТО: publicitātes

В отличие от других новых проектов, в зданиях Promenāde нет стандартных квартир, похожих друг на друга точь-в-точь - здесь интерьер каждой квартиры уникален, потому любой из них подойдёт любой душе, которая сможет назвать их своим домом.

Здесь новые жильцы найдут как однокомнатные квартиры площадью в 35 квадратных метров, так и двухэтажные лофты и пентхаусы с четырьмя спальнями, несколькими ванными комнатами и туалетом, террасой и ультрасовременной кухней в 137 квадратных метров.

Как рассказала руководитель по продажам проекта Promenāde Лига Лапсале, в доме под номером 29 есть квартиры, которые растянулись на три и даже четыре этажа.

Недаром, согласно данным рынка недвижимости, это был самый продаваемый проект в начале года.

Уже после того, как здания были сданы в эксплуатацию, квартиры, как горячие пирожки, были куплены невообразимо быстро, а именно - 90 из них нашли своих владельцев уже в начале года.

Следует отметить, что продажа квартир прошла без посредников, а значит, спрос на квартиры в этом проекте - реальная история успеха для масштаба Риги.

ФОТО: publicitātes

В обоих зданиях Promenāde - как на Мукусалас 25, так и на 29 есть квартиры с необычными архитектурными элементами, которые редко встречаются в домах Риги - это чрезвычайно высокие потолки, которые в некоторых квартирах могут достигать до 6,60 метров, современные лестницы, вставки из изысканных материалов для стен и пола, а также отделка из кирпича или характерного для индустриализма бетона, которая заставит хозяев дома почувствовать себя персонажами фильмов.

Некоторые квартиры имеют эксклюзивный выход на террасу из спальни или гостиной - оттуда можно наблюдать за праздничным салютом, загорать и потягивать коктейль и в то же время следить за Даугавой летними вечерами или же просто неторопливо наслаждаться воскресным завтраком.

ФОТО: Publicitātes foto

Равнодушными не оставят и феноменальные окна здания - если в других местах нехватка естественного освещения - это нюанс, с которым нужно смириться и стиснуть зубы, то как в первом, так и во втором здании проекта Promenāde это не станет проблемой.

Здесь окна особенно большие - как и в фабричных зданиях - они обеспечат идеальное естественное освещение, которое в свою очередь сделает помещение удобным и для офиса. Не зря считают, что естественный свет - это ключ к продуктивности.

Говоря об интерьере обоих зданий - как частичный дизайн интерьера, так и экстерьера разработан самим автором проекта Андреем Тарасовым. Вместе с продавцом проекта девелопер решил создать дизайн высокого класса с использованием высококачественных материалов.

Как у девелопера проекта Андрея Тарасова, так и у продавца проекта Лиги Лапсале был опыт в создании интерьера в других проектах, а также понимание, чего ждёт местный рынок, а именно - качества, эксклюзивности, оригинальности и устойчивости.

Девелопер зданий сам выбирал фасад и его оформление, а также поработал над общим дизайном, делая проект более личным.

ФОТО: Publicitātes foto

Девелоперы, в поисках материалов для отделки, специально отправлялись в Санкт-Петербург и Германию, где была выбрана мебель знаменитой компании кухонного оборудования Leicht, а также подобраны наиболее подходящие оттенки, дизайн и материалы для проекта квартир.

В свою очередь в Санкт-Петербурге была выбрана плитка для ванных комнат - они отличаются в каждой квартире, но во всех в интерьере была использована плитка бренда Kerama Marazzi.

В квартирах Promenāde вы найдёте PAA ванны и душевые кабины от местных производителей, полы и плинтуса, а также дверь Reaton высотой 2,3 метра, окрашенную в дубовые тона с целью создания иллюзии ещё более высокого потолка.

Дизайн лестницы также выбирал девелопер проекта - по замыслу Андрея Тарасова, лестницы были созданы для каждой квартиры пентхауса с индивидуальным подходом. Девелопер сам рисовал дизайн лестницы, но реализовали его в компании kāpnes.lv.

ФОТО: Publicitātes foto

Что касается пола, в квартирах на улице Мукусалас 25 и 29 для напольного покрытия был выбран особый паркет - в общей сложности в проекте используется шесть различных типов паркета, окрашенных в дубовый тон.

В апартаментах пентхауса даже можно найти паркетные доски, выложенные в форме ёлочки, которые сейчас чрезвычайно популярны во всем мире и, по оценкам дизайнеров, не выйдут из моды ещё несколько десятилетий.

В свою очередь интерьер, а именно демо квартиры с готовым оформлением, мебелью и дизайном, уникально созданы без использования каких-либо шаблонов, а это значит, что новые владельцы в своих новых квартирах смогут предаться полёту фантазии, но их жилье всё равно будет выглядеть уютно и современно.

Оформление демо квартир обоих зданий создавала сама продавец квартир Лига Лапсале, которая в интерьере использовала как мебель с ноткой индустриализма, так и скандинавские элементы и нюансы современного стиля.

Помимо этого в расположении вещей квартиры также использовался ряд самодельной фарфоровой посуды и изделий, а картины были заказаны у художницы Зане Лусе.

ФОТО: publicitātes

В целом, квартира такого феноменального дизайна идеально подойдёт тем, кто способен оценить выдающийся дизайн, элегантность, искусство и уникальность.

Как сообщает продавец Лига Лапсале, сейчас в проекте Promenāde проживают предприниматели, дизайнеры, пилоты самолётов, художники, спортсмены и известные музыканты. В настоящее время в индустриальном проекте владельцев ожидают 15 уникальных квартир, которые поразят потенциальных покупателей неотразимым шармом.

Галерея: Проект Promenāde