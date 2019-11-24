Вс, 24.11.2019
Я говорю общие проблемы, которые присущи любой стране. Lee Kei, рижский блогер

В новом клипе Линдеманн пытается изнасиловать Лободу
Видео

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Популярная певица Светлана Лобода стала героиней клипа Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена  на песню Frau & Mann. Видео опубликовано на канале проекта Lindemann. 

Действия происходят в псевдо-советской реальности.

Линдеманн представлен в роли деспотичного руководителя завода. Лобода служит там простой работницей цеха.

Однажды девушка разбивает ящик с продукцией. Тилль вызывает ее в кабинет, где пытается изнасиловать. Блондинка оказывается не из робких и разбивает начальнику голову. 

Это лишь часть клипа. В ней также показано, что кто является мужем красотки в этом клипе, а кроме того, мы видим в кадрах и знакомого ранее голливудского актера Петера Стормаре. 

Lindemann - метал-проект, образованный Тиллем Линдеманном и шведским мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном (Pain, Hypocrisy). Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

Напомним, ранее Лобода появилась в рекламе с Тиллем Линдеманном

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