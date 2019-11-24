В новом клипе Линдеманн пытается изнасиловать Лободу
Популярная певица Светлана Лобода стала героиней клипа Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена на песню Frau & Mann. Видео опубликовано на канале проекта Lindemann.
Действия происходят в псевдо-советской реальности.
Линдеманн представлен в роли деспотичного руководителя завода. Лобода служит там простой работницей цеха.
Однажды девушка разбивает ящик с продукцией. Тилль вызывает ее в кабинет, где пытается изнасиловать. Блондинка оказывается не из робких и разбивает начальнику голову.
Это лишь часть клипа. В ней также показано, что кто является мужем красотки в этом клипе, а кроме того, мы видим в кадрах и знакомого ранее голливудского актера Петера Стормаре.
Lindemann - метал-проект, образованный Тиллем Линдеманном и шведским мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном (Pain, Hypocrisy). Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.