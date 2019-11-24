В новом клипе Линдеманн пытается изнасиловать Лободу

Однажды девушка разбивает ящик с продукцией. Тилль вызывает ее в кабинет, где пытается изнасиловать. Блондинка оказывается не из робких и разбивает начальнику голову.

Это лишь часть клипа. В ней также показано, что кто является мужем красотки в этом клипе, а кроме того, мы видим в кадрах и знакомого ранее голливудского актера Петера Стормаре.