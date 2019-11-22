Пт, 22.11.2019
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Фото: Лобода появилась в рекламе с Тиллем Линдеманном

Светлана Лобода

ФОТО: скриншот видео

Популярная певица Светлана Лобода разместила на своей странице рекламу нового альбома проекта Lindemann "Frau & Mann". 

Lindemann - это совместный музыкальный проект лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тэгтрэна (Pain, Hypocrisy). 

Лобода разместила нарисованный плакат, на котором она изображена вместе с Линдеманном, Тэгтрэном и голливудской звездой Петером Стормаре ("Джон Уик - 2", "Американские боги", "Охота на ведьм"). 

Тэгтрэн и Стормаре изображены в скафандрах космонавта. 

Плакат "Frau & Mann" приурочен к выходу второго студийного альбома Lindemann. 

Ранее Тилль уже снял клип в Казахстане при участии голливудской звезды, а также в Эстонии и Санкт-Петербурге

В сентябре в интервью Ксении Собчак артистка подчеркнула, что ей "по контракту" запрещено говорить об отношениях с Линдеманном.

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Frau und Mann🙈

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

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