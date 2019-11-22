Фото: Лобода появилась в рекламе с Тиллем Линдеманном

Lindemann - это совместный музыкальный проект лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна и мультиинструменталиста Петера Тэгтрэна (Pain, Hypocrisy).

Лобода разместила нарисованный плакат, на котором она изображена вместе с Линдеманном, Тэгтрэном и голливудской звездой Петером Стормаре ("Джон Уик - 2", "Американские боги", "Охота на ведьм").

Тэгтрэн и Стормаре изображены в скафандрах космонавта.

Плакат "Frau & Mann" приурочен к выходу второго студийного альбома Lindemann.

Ранее Тилль уже снял клип в Казахстане при участии голливудской звезды, а также в Эстонии и Санкт-Петербурге.