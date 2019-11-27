Ср, 27.11.2019
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Видео: Тилль Линдеманн катается на ленте выдачи багажа в Петербурге

ФОТО: https://www.instagram.com/p/B31-N3dIW4R/

Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн снова посетил Петербург 26 ноября. В своём видео в Instagram он показал, как проводит время в аэропорту Пулково, пишет "Фонтанка". 

Тилль выложил видео в сториз на своей странице в Instagram, как он спокойно катится рядом с чемоданом на ленте выдачи багажа, попивая какой-то напиток.

Когда Линдеманн должен был скрыться за территорией, доступной для пассажиров - видео заканчивается.

Видео: Тилль Линдеманн катается на ленте выдачи багажа в Петербурге

Напомним, Популярная певица Светлана Лобода стала героиней клипа Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена на песню Frau & Mann. 

Действия происходят в псевдо-советской реальности.

Lindemann - метал-проект, образованный Тиллем Линдеманном и шведским мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном (Pain, Hypocrisy). Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.

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