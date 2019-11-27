Солист немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн снова посетил Петербург 26 ноября. В своём видео в Instagram он показал, как проводит время в аэропорту Пулково, пишет "Фонтанка".
Тилль выложил видео в сториз на своей странице в Instagram, как он спокойно катится рядом с чемоданом на ленте выдачи багажа, попивая какой-то напиток.
Когда Линдеманн должен был скрыться за территорией, доступной для пассажиров - видео заканчивается.
Видео: Тилль Линдеманн катается на ленте выдачи багажа в Петербурге
Напомним, Популярная певица Светлана Лобода стала героиней клипа Тилля Линдеманна и Петера Тэгтгрена на песню Frau & Mann.
Действия происходят в псевдо-советской реальности.
Lindemann - метал-проект, образованный Тиллем Линдеманном и шведским мультиинструменталистом Петером Тэгтгреном (Pain, Hypocrisy). Объявленный музыкальный стиль группы относится к жанру индастриал-метала.