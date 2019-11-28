Чт, 28.11.2019
Гендерная дисфория означает, что то, как вы чувствуете свою гендерную идентичность, не совпадает с вашим биологическим полом. Кеннет Закер, профессор Университета Торонто

7 специй для улучшения самочувствия зимой

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ФОТО: Pixabay

Добавление специй в еду не только обогащает их вкус и аромат - доказано, что пряности обладают также целебными свойствами. Этому способствуют входящие в их состав активные вещества, у которых может быть различное действие, например, антибактериальное или стимулирующее пищеварение.

Сейчас в магазинах доступен широкий выбор специй со всего мира, и не нужно бояться включать их в свой рацион, ведь при правильном хранении они не теряют свои ценные свойства. Особенно зимой организм будет благодарен за согревающие изнутри специи. Обладательница титула "Фармацевт года - 2019", руководитель аптеки Apotheka в Саулкрасты Лайла Залите рассказывает, как некоторые пряности могут улучшить здоровье, как их правильно использовать и для каких блюд они подойдут лучше всего.

Специи, которые пригодятся во время праздников

"Праздник немыслим без богато накрытого стола, однако зачастую это означает также, что мы едим слишком жирную и тяжелую пищу, к которой организм не привык.

Избежать чувства тяжести, уменьшить вздутие живота и ускорить обмен веществ можно, добавив в блюда правильные специи - например, кориандр, гвоздику или порошок чили",

- говорит Лайла Залите.

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