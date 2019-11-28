7 специй для улучшения самочувствия зимой

Сейчас в магазинах доступен широкий выбор специй со всего мира, и не нужно бояться включать их в свой рацион, ведь при правильном хранении они не теряют свои ценные свойства. Особенно зимой организм будет благодарен за согревающие изнутри специи. Обладательница титула "Фармацевт года - 2019", руководитель аптеки Apotheka в Саулкрасты Лайла Залите рассказывает, как некоторые пряности могут улучшить здоровье, как их правильно использовать и для каких блюд они подойдут лучше всего.