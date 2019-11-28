7 специй для улучшения самочувствия зимой

Добавление специй в еду не только обогащает их вкус и аромат - доказано, что пряности обладают также целебными свойствами. Этому способствуют входящие в их состав активные вещества, у которых может быть различное действие, например, антибактериальное или стимулирующее пищеварение.
Сейчас в магазинах доступен широкий выбор специй со всего мира, и не нужно бояться включать их в свой рацион, ведь при правильном хранении они не теряют свои ценные свойства. Особенно зимой организм будет благодарен за согревающие изнутри специи. Обладательница титула "Фармацевт года - 2019", руководитель аптеки Apotheka в Саулкрасты Лайла Залите рассказывает, как некоторые пряности могут улучшить здоровье, как их правильно использовать и для каких блюд они подойдут лучше всего.
Специи, которые пригодятся во время праздников
"Праздник немыслим без богато накрытого стола, однако зачастую это означает также, что мы едим слишком жирную и тяжелую пищу, к которой организм не привык.
Избежать чувства тяжести, уменьшить вздутие живота и ускорить обмен веществ можно, добавив в блюда правильные специи - например, кориандр, гвоздику или порошок чили",
- говорит Лайла Залите.