Фадеев шокировал зрителей, показав, за кого из артистов он пел сам

Трек So long возглавлял как российские, так и международные чарты пару лет назад. Уже тогда никто не смог понять, кто из артистов лейбла поет эту песню.

Оказалось, что хит высоким голосом поет сам продюсер.

"Не хотел до последнего раскрывать этот секрет, но все-таки решился," — сказал залу Фадеев под удивленные возгласы зрителей.

Ранее Серябкина отказалась ехать в кругосветное путешествие с Фадеевым.

В партере, где в тот вечер не было ни одного свободного места, а громче всех продюсеру аплодировала семья — супруга Наталья и 22-летний сын Савва, а в финале концерта публика попросила Фадеева еще раз на бис исполнить любимые многими «Танцы на стеклах».