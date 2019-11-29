Пригожин объяснил высокие гонорары Ротару на корпоративах в России

Шоумен, по его словам, не любит считать чужие деньги, однако он отметил, что российские исполнители получают гораздо меньше американских. "В среднем звезды такого калибра получают 60 тысяч долларов. А в Советском Союзе люди умирали в нищете", - заявил Пригожин и привел в пример актера Георгия Вицина.

Продюсер пояснил, что большая часть заработка тратится на содержание коллектива, костюмы и постановку номеров.

Он призвал порадоваться за российских музыкантов и напомнил, что и София Ротару, и Алла Пугачева начали выступать в советский период, когда один их концерт стоил семь рублей.

Иосиф Пригожин назвал это смешной суммой и подчеркнул, что силы и голос с годами покидают артисток.

Галерея: София Ротару в Риге

К слову, Иосиф Пригожин уже выступал в поддержку певицы - тогда он отметил, что София Ротару является аполитичным человеком, который не имеет отношения к революциям и просто стала "заложницей политических обстоятельств".

"Она народная артистка, ей надо дать работать, зачем ее колбасить? Неважно, за деньги она выступает или нет, что ей теперь бесплатно петь, что ли?"

- заявил продюсер, подчеркнув, что сложившаяся ситуация вызывает у него негодование.

А недавно Николай Басков разразился гневным постом в защиту Ротару, назвав критику в адрес легендарной артистки "травлей".

Напомним, 17 ноября стало известно, что украинская артистка София Ротару приедет в Москву на съемки "Песни года", выступит на фестивале "Легенды ретро FM", а также рассматривает предложения выступить на новогодних корпоративах. После этого председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский заявил, что

Министерство культуры должно иметь инструменты воздействия на артистов, которые критикуют Россию, "но, когда нужно заработать, едут".

В связи с этим он призвал игнорировать концерты Ротару.

Дело в том, что в 2018 году София Ротару отказалась выступать в России из-за военного положения, объявленного на Украине тогдашним президентом Петром Порошенко.

В свою очередь, юморист Владимир Винокур в беседе с НСН сказал, что смешивать творчество певицы Софии Ротару с политикой неимоверно глупо.

"Ее любят везде - в России, на Украине, в Молдове и в других странах - за ее талант. Могут меняться политики, могут меняться президенты, а артисты - это навсегда",