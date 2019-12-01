В России закрыли гостиницу затравленной Софии Ротару

Недавно в СМИ сообщалось, что приезд Софии Ротару на съемки программ "Песня года" и "Легенды Ретро FM" вызвало недовольство. На украинскую артистку началась настоящая травля. Причиной было названо то, что певица придерживается украинской стороны в конфликте на Донбассе. Злые языки сообщали, что она якобы переводит заработанные в России деньги военным, которые убивают мирных жителей.

Но как выяснилось, София Михайловна в России ничего не зарабатывала.

Как объяснил изданию директор компании "Кремль концерт" Сергей Лавров, певица за участие в "Песне года" и подобных проектах ничего не получала, а сольных концертов в России у Софии Ротару давно не было.

Гостиница "Вилла София" в Ялте, после присоединения Крыма к Российской Федерации, якобы перестала приносить прибыль.

В ней были высокие цены на номера - до 1150 евро в сутки. В итоге "Вилла София" она пустовала. В середине ноября появилось сообщение о прекращении ее деятельности.

"Да, мы уже закрылись. До 1 мая будет осуществляться полная реконструкция и ремонт здания внутри и снаружи. Недавно его уже ремонтировали. Но наше руководство так решило", - цитирует сотрудника гостиницы издание.

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин предположил, что закрытие гостиницы связано с нынешней травлей Ротару, которая царит в российских СМИ.