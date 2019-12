СМИ: Седокова, возможно, ждет ребенка от латвийского баскетболиста

Новогодний концерт телеканала МУЗ-ТВ @muztv!!! Мечты обязаны сбываться! Дмитрий @dmitry.polenov, победитель благотворительного розыгрыша Starville, в компании обворожительной Анны Седоковой @annasedokova ❤️ Смотрите как это было, и заряжайтесь положительными эмоциями ✨ Благодарим Анну за прекрасную встречу! Все собранные средства направлены в благотворительный фонд «Подарок ангелу» @podarok_angelu 🙌

A post shared by Starville (@starvillerussia) on Nov 29, 2019 at 5:10am PST