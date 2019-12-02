СМИ: Седокова, возможно, ждет ребенка от латвийского баскетболиста

Популярная украинская певица Анна Седокова вновь возглавила заголовки многочисленных изданий о звездах шоу-бизнеса. На этот раз журналисты подозревают, что знаменитость в положении. Об этом пишет издание StarHit.ru.
На своей Instagram-странице певица активно делится историями и фотографиями своего романа с баскетболистом Янисом Тиммой.
В интервью Регине Тодоренко Анна Седокова признавалась, что для нее всегда было важным выйти замуж и построить семью. В третий раз, когда она была беременна Гектором, ее мужчина звал замуж, но она отказалась.
Два раза звезда выходила замуж будучи беременной. Такие совпадения могли навести поклонников на мысль, что и четвертая беременность певицы не за горами.
Слухи лишь подогрел наряд исполнительницы, который она выбрала съемок новогоднего концерта. Примечательно, что Анна пришла на программу вместе с Янисом. В Сети также появились кадры ее недавнего выступления в одном из ночных клубов.
"Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность", - цитирует замечание поклонников StarHit.ru.
Новогодний концерт телеканала МУЗ-ТВ @muztv!!! Мечты обязаны сбываться! Дмитрий @dmitry.polenov, победитель благотворительного розыгрыша Starville, в компании обворожительной Анны Седоковой @annasedokova ❤️ Смотрите как это было, и заряжайтесь положительными эмоциями ✨ Благодарим Анну за прекрасную встречу! Все собранные средства направлены в благотворительный фонд «Подарок ангелу» @podarok_angelu 🙌
Стоит сказать, что не все согласны с предположением о беременности. Кроме того, сейчас Седокова находится в Америке вместе с дочерью Моникой, где они вместе катаются на лыжах.
Напомним, Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. Сейчас звезда состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.