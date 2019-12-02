СМИ: Седокова, возможно, ждет ребенка от латвийского баскетболиста

На своей Instagram-странице певица активно делится историями и фотографиями своего романа с баскетболистом Янисом Тиммой.

В интервью Регине Тодоренко Анна Седокова признавалась, что для нее всегда было важным выйти замуж и построить семью. В третий раз, когда она была беременна Гектором, ее мужчина звал замуж, но она отказалась.

Два раза звезда выходила замуж будучи беременной. Такие совпадения могли навести поклонников на мысль, что и четвертая беременность певицы не за горами.

Слухи лишь подогрел наряд исполнительницы, который она выбрала съемок новогоднего концерта. Примечательно, что Анна пришла на программу вместе с Янисом. В Сети также появились кадры ее недавнего выступления в одном из ночных клубов.

"Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность", - цитирует замечание поклонников StarHit.ru.

Стоит сказать, что не все согласны с предположением о беременности. Кроме того, сейчас Седокова находится в Америке вместе с дочерью Моникой, где они вместе катаются на лыжах.