Пн, 2.12.2019
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СМИ: Седокова, возможно, ждет ребенка от латвийского баскетболиста

Анна Седокова

ФОТО: instagram.com/annasedokova

Популярная украинская певица Анна Седокова вновь возглавила заголовки многочисленных изданий о звездах шоу-бизнеса. На этот раз журналисты подозревают, что знаменитость в положении. Об этом пишет издание StarHit.ru

На своей Instagram-странице певица активно делится историями и фотографиями своего романа с баскетболистом Янисом Тиммой.

В интервью Регине Тодоренко Анна Седокова признавалась, что для нее всегда было важным выйти замуж и построить семью. В третий раз, когда она была беременна Гектором, ее мужчина звал замуж, но она отказалась.

Два раза звезда выходила замуж будучи беременной. Такие совпадения могли навести поклонников на мысль, что и четвертая беременность певицы не за горами. 

Слухи лишь подогрел наряд исполнительницы, который она выбрала съемок новогоднего концерта. Примечательно, что Анна пришла на программу вместе с Янисом. В Сети также появились кадры ее недавнего выступления в одном из ночных клубов.

"Либо Аня хорошо поела, либо это четвертая беременность",  - цитирует замечание поклонников StarHit.ru.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новогодний концерт телеканала МУЗ-ТВ @muztv!!! Мечты обязаны сбываться! Дмитрий @dmitry.polenov, победитель благотворительного розыгрыша Starville, в компании обворожительной Анны Седоковой @annasedokova ❤️ Смотрите как это было, и заряжайтесь положительными эмоциями ✨ Благодарим Анну за прекрасную встречу! Все собранные средства направлены в благотворительный фонд «Подарок ангелу» @podarok_angelu 🙌

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Стоит сказать, что не все согласны с предположением о беременности. Кроме того, сейчас Седокова находится в Америке вместе с дочерью Моникой, где они вместе катаются на лыжах. 

Напомним, Анна Седокова официально была замужем два раза. От третьих отношений у звезды есть сын Гектор. Сейчас звезда состоит в отношениях с латвийским баскетболистом Янисом Тиммой, который недавно расторг брак с супругой Саной, ради Анны.

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