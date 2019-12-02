Батрутдинов пояснил, почему у него аллергия на свадьбы

Долгое время Тимур был ведущим на свадьбах. Начал он этим заниматься еще когда играл в КВН. Девушка юмориста была директором ресторана в Санкт-Петербурге, поэтому у молодого человека всегда был спрос на его услуги. Порой Батрутдинову приходилось вести по два праздника одновременно.

"Задача тамады в начале свадьбы - напоить всех… Тост, тост, тост…" - подчеркивает Тимур.

Хотя он вспоминает, что некоторые женихи и невесты сами справлялись с этой задачей еще до праздничного банкета.

Батрутдинов вспоминает жуткий случай с десантником, который был братом невесты. Мужчина умудрился напиться за первые 15 минут, устроить дебош, вызвать на бой жениха и сломать ему руку.

Но один момент и вовсе был не для историй во время обеда. Началось все с того, что молодые отправились на традиционное фотографирование на фоне памятных мест. Там жених с невестой выпивали шампанское. Невеста была не очень пьющая. В какой-то момент шампанское сменилось на водку. В банкетный зал пара приехала уже "готовая к конкурсам". Началось застолье, гости начали кричать "Горько!". Но в процессе поцелуя невесту стало тошнить. В этот же момент стало тошнить и жениха.

"У нее глаза расширяются... Идет поток, у жениха надуваются щеки, следует обратная реакция. И этот свадебный салют прямо на стол... Вот это было, действительно, горько", - вспоминает Тимур.

После столь неловкого происшествия все пошли переодеваться, но свадьбу продолжили.

"Поэтому у меня аллергия на свадьбы, заработанная", - подытожил Батрутдинов.