Батрутдинов пояснил, почему у него аллергия на свадьбы

Юморист и шоумен Тимур Батрутдинов стал гостем нового выпуска шоу "А поговорить?". В откровенной беседе с Ириной Шихман он признался, почему у него аллергия на свадьбы.
Долгое время Тимур был ведущим на свадьбах. Начал он этим заниматься еще когда играл в КВН. Девушка юмориста была директором ресторана в Санкт-Петербурге, поэтому у молодого человека всегда был спрос на его услуги. Порой Батрутдинову приходилось вести по два праздника одновременно.
"Задача тамады в начале свадьбы - напоить всех… Тост, тост, тост…" - подчеркивает Тимур.
Хотя он вспоминает, что некоторые женихи и невесты сами справлялись с этой задачей еще до праздничного банкета.
Батрутдинов вспоминает жуткий случай с десантником, который был братом невесты. Мужчина умудрился напиться за первые 15 минут, устроить дебош, вызвать на бой жениха и сломать ему руку.
Но один момент и вовсе был не для историй во время обеда. Началось все с того, что молодые отправились на традиционное фотографирование на фоне памятных мест. Там жених с невестой выпивали шампанское. Невеста была не очень пьющая. В какой-то момент шампанское сменилось на водку. В банкетный зал пара приехала уже "готовая к конкурсам". Началось застолье, гости начали кричать "Горько!". Но в процессе поцелуя невесту стало тошнить. В этот же момент стало тошнить и жениха.
"У нее глаза расширяются... Идет поток, у жениха надуваются щеки, следует обратная реакция. И этот свадебный салют прямо на стол... Вот это было, действительно, горько", - вспоминает Тимур.
После столь неловкого происшествия все пошли переодеваться, но свадьбу продолжили.
"Поэтому у меня аллергия на свадьбы, заработанная", - подытожил Батрутдинов.
Шоумен указал, что когда у него будет свадьба - это будет праздник для возлюбленной и родственников. Тимур пояснил, что он слишком хорошо знает эту кухню изнутри, он слишком много всего встречал на этих торжествах. Однажды с ним даже заигрывала чужая невеста.