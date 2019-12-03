"Я редкостный подонок": Батрутдинов рассказал, почему до сих пор не женат

Тимур признался, что маму знакомил только лишь с одной своей девушкой. Актер считает, что маму надо знакомить только с той, на которой он соберется женится.

Если говорить о том, что было не так в его женщинах. То, как отмечает шоумен, не всегда его избранница была готова пройти с ним все этапы пути к славе и успеху. Когда же начался взлет карьеры в Comedy Club и гастроли,то для него словно "открылся портал с девушками".

"Хотелось перетоптать всю Россию. Всех девушек хотел и любил. Все это вылилось в единый женский разум. В каждом городе было свое лицо", - вспоминает Тимур.

Как рассказывает Батрутдинов, у него одновременно было максимум три женщины одновременно с ним.

"Главное гибкость... и знание нужных точек. Это только с опытом может прийти", - заявил артист, отмечая, что его будущей супруге повезло.

Если говорить про "секс из жалости", то у Тимура был такой случай, когда он себя ощутил в роли Супермена. По словам юмориста, в девушках, которых не разбирают сразу, "заложено много скрытого сексуального потенциала".

"Я редкостный подонок, у меня этих отношений было несколько...", - признался Тимур.

Оказывается, он крутил романы с несколькими женщинами одновременно.

Здесь он согласился с ведущей, что просто не может найти "ту, единственную".

"Я хочу найти ту, единственную, которая заменит мне всех остальных!", - подытожил Батрутдинов.