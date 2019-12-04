Ещё несколько десятков лет назад люди курили в самолетах и ресторанах, а сегодня вас могут оштрафовать за то, что вы дымите на балконе собственной квартиры. Недавно противники курения решили пойти ещё дальше, и теперь призывают запретить курение даже в самих квартирах.

Бесспорно, курение (и пассивное тоже!) приносит серьезный вред нашему здоровью, а каждый житель имеет право на свежий воздух без табачного дыма. Есть лишь одно "но" - у каждого жителя также есть право на неприкосновенность частной жизни и жилища.

На портале общественных инициатив Manabalss.lv начат сбор подписей, чтобы ввести ответственность для владельцев квартир за нарушение запретов на курение в квартирах.

В чём заключается инициатива? Автор инициативы предлагает запретить курить в квартирах многоквартирных жилых домов у открытых внешних окон и предусмотреть для собственников квартир ответственность за нарушения ограничений и запретов на курение в пределах квартир, а также ввести систему штрафов за повторные нарушения.

Аргументы автора инициативы:

Идентифицировать курильщиков-владельцев квартир возможно с помощью публичных регистров - таких как Земельная книга, однако информацию о всех остальных третьих персонах, которые могут курить на лоджиях и балконах - будь то квартиросъемщики или гости - получить невозможно. Особенно эта проблема актуальна после вступления в силу Регулы о защите персональных данных.

В квартирах с застекленной лоджией порой невозможно зафиксировать факт курения - например, если курильщик садится на корточки. В таком случае нет возможности доказать, что курильщиком является конкретное лицо.

Обойти закон о запрете курения на балконе или лоджии очень легко - достаточно курить у открытого окна квартиры.

Согласно Закону об ограничении реализации, рекламы и использования табачных изделий на балконах, лоджиях, в подъездах и коридорах многоквартирных домов, нельзя курить, если у других жильцов дома имеются обоснованные возражения.

Отвечая на вопрос TVNET, какие именно возражения являются обоснованными, представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис ответил: "Обоснованной претензией является то, если в квартиру того человека, кому это мешает, попадает табачный дым. Обычно в таких случаях идёт речь о соседних квартирах, или квартирах, которые находятся этажом выше или ниже. Необоснованными возражениями являются претензии от жителей соседних домов - им могут не нравится курящие люди, однако личная неприязнь не может быть основанием для наказания".

В то же самое время упомянутый закон не запрещает курить у открытого окна своей квартиры, и, судя по общественным дискуссиям в латвийском сегменте популярных социальных сетей, многие курильщики Латвии поступают именно таким образом.

Иллюстративное фото ФОТО: Robin/Flickr

Мы проанализировали эти дискуссии и составили список основных аргументов, которые используют представители двух лагерей - "курящие" и "некурящие".

Кстати, у обеих сторон лагеря есть как достаточно взвешенные аргументы, так и весьма радикальные.

Курящие: Некурящие: "Где бы мы ни курили, вам все равно где-нибудь будет вонять - в туалете, на кухне, на балконе, на улице". "Лучше уж на балконе пускай курят, чем в квартире, например на кухне, или в туалете, а потом весь запах через вытяжку к вам в квартиру". "Ничего сделать нельзя - даже если курить на улице, отойти от подъезда некуда - там еще три подъезда. Куда ни иди, везде окна! Да и бегать с последнего этажа людям - это жесть". "Они знают только одно, что у себя в квартире дымить могут 24/7 и чхать хотели на других. Начните тряпки вытряхивать грязные на их балкон. Устройте приятнейшую атмосферу. А скажут, что против, скажите, что ваш балкон, что хотите, то и делаете". "Так уж повелось, что в многоквартирном доме всегда кто-то курит, кто-то громко занимается сексом и спать не даёт, кто то музыку долбит, полочку прибивает, лук жарит, кто-то алкаш и орёт постоянно". "Это наболевшая тема! У меня маленький ребёнок, а в квартире окна невозможно открыть, т.к. курят соседи и весь дым к нам. Просим их прекратить, а им пофиг". "Ох, какие все нежные... Интересно, как раньше люди жили, когда можно было курить везде! В поездах, самолётах, ресторанах, во всех общественных местах, в которых сейчас курить нельзя". "У нас справа сосед курит. И ладно еще вонь - можно закрыть балкон на время. Но пепел! Пепел летит на чистое белье, которое сушится у меня на балконе". "Почему вы считаете, что все курильщики хотят вредить? Сделайте место для курения и проблема будет для всех решена, раз уж даже дома курить нельзя". "Сожгите на балконе индийские палочки с сандалом или магнолию. Пусть им будет урок"! "Конечно, свиней и эгоистов хватает. Иногда попытки полюбовно решить вопрос ни к чему не приводят. В итоге, в обществе складывается негативное отношение ко всем курильщикам. Люди считают себя в праве агрессивно наехать на любого, кого видят с сигаретой". "Не надо ни с кем бороться, и выплёскивать свой негатив, у некоторых аллергия на негатив! Достаточно поговорить с соседями, если не работает - пишите заявление, т.е. постоянно на них стучите".

Несмотря на то, что на момент публикации статьи за инициативу о введении ответственность для владельцев квартир за нарушение запретов на курение в квартирах подписались лишь немногим более 600 человек, начало общественной дискуссии показало, что проблема действительно является актуальной.

Какими методами автор инициативы предлагает бороться с курящими соседями?

Запретить курение в квартирах многоквартирных домов - у окон и у вентиляционных шахт, у вытяжек, если против этого возражают соседи.

Предусмотреть ответственность собственников недвижимости за курение в квартирах даже в случае, если это делали не они. Другими словами, сделать также как происходит в случае фиксирования превышения скорости фоторадаром, когда штраф за нарушения ПДД получает не водитель автомобиля, а его собственник.

Ввести прогрессивную систему наказаний за повторные нарушения, чтобы даже состоятельные курильщики видели необходимость считаться с правами соседей.

В то же самое время автор петиции указывает, что в настоящее время вызов муниципальной полиции для того, чтобы наказать соседей, курящих на балконах и лоджиях, редко имеет желаемый результат - к приезду представителей полиции нарушитель уже перестает курить.

Иллюстративное фото ФОТО: Pexels

Также автор инициативы пишет, что сегодня сотрудники правоохранительных органов в "вопросах курения" не слишком отзывчивы, потому что понимают, что закон фактически не работает, и человеческие ресурсы полиции в таких случаях используются нерационально.

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис согласен с тем, что нарушения, связанные с курением, действительно сложно доказать даже в свете нынешнего регулирования - если только стражи порядка не зафиксировали нарушение лично, или свидетель не запечатлел нарушение на фото или видео.

"Однако если нормативные акты изменят, полиция, как всегда, снова будет искать варианты контроля их соблюдения", - добавил он.

Не все так просто

Даже если данная инициатива соберет 10 тысяч подписей и будет передана на рассмотрение в Сейм, не совсем понятно, не будут ли такие изменения в нормативных актах идти вразрез с Конституцией, а именно с тем, что каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни и жилища.

Данная тема затрагивалась в 2016 году, когда депутатами Сейма был принят запрет на курение в личных автомобилях. Тогда правозащитник Юрис Янсонс указывал на то, что ограничение курения приветствуется, однако в связи с множеством основных прав человека нужно оценивать соразмерность ограничений.

Запрет на курение в личном автомобиле был поддержан 3 марта 2016 года, но уже 29 марта того же года политики отказались от реализации данного ограничения.

Знак "Курить запрещено" ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Где сегодня вообще можно курить?

Представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис говорит, что ни одним законом не установлены места, где именно можно курить, но если список запретов, которые курильщики должны соблюдать.

"Это означает, что разрешено там, где не запрещено", - подчеркивает он.

В настоящее время законом установлено около 20 мест, где дымить запрещено: на детских площадках, в парках, скверах и на пляжах; под крышей остановок общественного транспорта и на перронах; в помещениях и на территориях учебных заведений, студенческих общежитиях и на территориях вышеупомянутых мест; ближе чем в 10 метрах от входа в здания, в которых располагаются государственные или муниципальные учреждения или общества капитала, и установлен соответствующий знак о запрете курения; в салонах и кабинах транспорта, которые осуществляют общественные пассажирские перевозки; на стадионах, за исключением специально отведенных для курения мест и т.д.

Штраф за курение в запрещенном месте – до 15 евро.

Одновременно с этим курильщикам следует принимать во внимание, что у любого жителя есть право на свежий воздух без табачного дыма, поэтому также запрещено курение в любом общественном месте, где кто-либо против этого возражает.

Курение в присутствии ребенка расценивается как насилие над ребенком, - подчёркивает Том Садовскис.