"Бузова никогда не исполняет гимн России": Ургант потроллил поп-диву

Комментируя предшествующее ей выступление, Ольга ошиблась в произношении фамилии народного артиста России, подчеркнув честь петь после "Льва Левченко". Иван Ургант не смог пройти мимо этого.

Дело было так. На церемонии вручения награды "Золотой хит - 2019" поп-дива выступила с новой песней "Вот она я". Ее номер был вторым - после выступления 77-летнего Льва Лещенко.

Бузова заявила:

"Для меня огромная честь выступать после Льва Валерьяновича Левченко!..

Для артиста самое главное, когда его песни любят, слушают и приходят на концерты".

Видео: Ольга Бузова поблагодарила "Льва Левченко"

Сам артист отнесся к инциденту с иронией, отметив, что Ольга просто оговорилась, а "журналисты поставили звезду в неловкое положение".

Ведущий шоу "Вечерний Ургант" в новом выпуске не остался в стороне от оговорки Бузовой, иронично ее потроллив.

"Дело в том, что когда в школе, в которой училась Ольга, проходили букву "щ", она была занята. Ее не было на уроках, и она не знает, что есть буква "щ".

Именно поэтому Ольга Бузова никогда не исполняет гимн России. Потому что не может спеть строчку "Россия - священная наша держава"", - иронизировал Иван.

Видео: Иван Ургант о конфузе Ольги Бузовой