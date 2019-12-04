Хит "Тает лед" взорвал интернет, потому что он о России с Украиной

"Песня "Тает лед" - самый важный трек за весь русский интернет, вообще за весь интернет, который есть.

Все социальные группы сделали на этот трек свою версию - от зэков до учителей. Это был бум", - заявил Бардаш.

По его мнению, песня "так зашла", потому что все хотели мира.

"Мы выпустили это во время жесткой эскалации конфликта между двумя соседними…

("братскими" уже нельзя говорить слово, Ваню Дорна просто разорвали на части...) соседними, ладно, государствами", - пояснил он свою мысль.

"Людей не обманешь. Делаешь песни, и поют ее все. Мы катались открыто везде, когда все наши артисты в Украине сидели, прижав хвосты и не выезжали", - добавил он.

На вопрос Дудя, как Бардаш относится к происходящему в Донбассе, он ответил:

"У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали там в замес".

На уточняющий вопрос ведущего, как Бардаш относится к Луганской Народной Республике (ЛНР), продюсер ответил:

"Я не знаю, я не отношусь к ЛНР, я отношусь к людям, с которыми я вырос. ЛНР, Киев, Москва - нет, меня люди интересуют, которые там, и к ним я отношусь прекрасно. Мне нравы этих людей знакомы и понятны. Это мои люди. (...)

Эти люди всегда работали, их жизнь - работа. Да, они суровые, да они лютые, да они не такие культурные как в столице".

Видео: Первое большое интервью Бардаша на канале "вДудь"