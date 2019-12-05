СМИ: Передача "Давай поженимся!" под угрозой закрытия

Издание "Собеседник" сообщает, что ведущих отправили в отпуск на месяц. Появились слухи, что в следующем году шоу сниматься не будет.

"Коллективу на днях объявили, что их на месяц отправляют в отпуск. Никакой конкретики не дали. Но намекнули: больше "Давай поженимся!" в эфире не будет из-за не слишком высоких рейтингов. Многие сотрудники уже начали искать новое место работы", - цитирует источник издание.

Одной из причин падения популярности шоу названа перестановка в эфирной сетке. Теперь передача идет в дневное время, что заметно уменьшило аудиторию.

Кроме того, если слухи, что в последних выпусках приняли участие звезды, чтобы как-то поднять рейтинг шоу.

Роза Сябитова отметила изданию, что слухи о закрытии идут уже лет шесть. О том, что будет дальше телеведущим не сказали. Сейчас шоу активно и успешно осваивает YouTube.

"Но мне кажется, и на канале нет смысла закрывать достаточно интересную программу, у которой большое количество подписчиков и десятки миллионов просмотров в интернете", - считает она.

В распоряжении СМИ есть информация. что новые съемки "Давай поженимся!" запланированы на 23 декабря. Однако официальных данных пока нет.

Напомним, недавно гостями программы стали латвийские звезды: теледива Елена Грицук и блогерша Яна Брук.