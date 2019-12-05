Чт, 5.12.2019
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СМИ: Передача "Давай поженимся!" под угрозой закрытия

Лариса Гузеева

ФОТО: скриншот видео

Российские телеведущие Лариса Гузеева, Роза Сябитова и астролог Василиса Володина могут остаться без работы, так как программа "Давай поженимся!" может быть закрыта из-за низких рейтингов. Об этом пишет Topnews.ru. 

Издание "Собеседник" сообщает, что ведущих отправили в отпуск на месяц. Появились слухи, что в следующем году шоу сниматься не будет. 

"Коллективу на днях объявили, что их на месяц отправляют в отпуск. Никакой конкретики не дали. Но намекнули: больше "Давай поженимся!" в эфире не будет из-за не слишком высоких рейтингов. Многие сотрудники уже начали искать новое место работы", - цитирует источник издание. 

Одной из причин падения популярности шоу названа перестановка в эфирной сетке. Теперь передача идет в дневное время, что заметно уменьшило аудиторию. 

Кроме того, если слухи, что в последних выпусках приняли участие звезды, чтобы как-то поднять рейтинг шоу.

Роза Сябитова отметила изданию, что слухи о закрытии идут уже лет шесть. О том, что будет дальше телеведущим не сказали. Сейчас шоу активно и успешно осваивает YouTube. 

"Но мне кажется, и на канале нет смысла закрывать достаточно интересную программу, у которой большое количество подписчиков и десятки миллионов просмотров в интернете", - считает она.

В распоряжении СМИ есть информация. что новые съемки "Давай поженимся!" запланированы на 23 декабря. Однако официальных данных пока нет. 

Напомним, недавно гостями программы стали латвийские звезды: теледива Елена Грицук и блогерша Яна Брук

Яна Брук

ФОТО: скриншот видео

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