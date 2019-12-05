"Плод нашей любви": Седокова не стала отрицать слухи о беременности

Популярная украинская певица Анна Седокова на своей Instagram-странице не стала отрицать слухи о своей беременности. Впрочем, звезда и не подтвердила их, она лишь отметила, что пока ничего не хочет комментировать.
Напомним, Анна Седокова вновь возглавила заголовки многочисленных изданий о звездах шоу-бизнеса. На этот раз журналисты подозревают, что знаменитость ждет ребенка от латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Слухи подогрел наряд исполнительницы, который она выбрала съемок новогоднего концерта.
Теперь Анна отказалась комментировать слухи, но и не стала отрицать новости в СМИ.
"Счастье - это когда, ты без звонка... Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви... А что для тебя счастье?" - написала Анна в Instagram.
Фолловеры звезды поспешили согласиться с тем, что Анна действительно беременна в четвертый раз.
Кроме того, в сторис Анна делится снимками, на которых нельзя не обратить внимание на ее округлившийся животик.