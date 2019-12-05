Чт, 5.12.2019
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"Плод нашей любви": Седокова не стала отрицать слухи о беременности

Анна Седокова

ФОТО: https://www.instagram.com/annasedokova/

Популярная украинская певица Анна Седокова на своей Instagram-странице не стала отрицать слухи о своей беременности. Впрочем, звезда и не подтвердила их, она лишь отметила, что пока ничего не хочет комментировать. 

Напомним, Анна Седокова вновь возглавила заголовки многочисленных изданий о звездах шоу-бизнеса. На этот раз журналисты подозревают, что знаменитость ждет ребенка от латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. Слухи подогрел наряд исполнительницы, который она выбрала съемок новогоднего концерта.

Теперь Анна отказалась комментировать слухи, но и не стала отрицать новости в СМИ. 

"Счастье - это когда, ты без звонка... Пока не хочется комментировать, просто хочется жить и наслаждаться этим периодом. Как там говорят? Плод нашей любви... А что для тебя счастье?" - написала Анна в Instagram. 

Фолловеры звезды поспешили согласиться с тем, что Анна действительно беременна в четвертый раз. 

Кроме того, в сторис Анна делится снимками, на которых нельзя не обратить внимание на ее округлившийся животик. 

Ранее возлюбленный Седоковой Тимма официально свободен: развод прошел в Риге и мирно

Анна Седокова

ФОТО: Instagram/ annasedokova

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