В "лихие 90-е" композиторы боялись писать песни для Татьяны Овсиенко

Виктор Чайка признался, что его бывшую супругу Ирину раздражало, что он сочиняет песни не ей, а "каким-то бездарностям". Композитор вспомнил момент, когда в немилость его бывшей жены попала Татьяна Овсиенко. В те годы, певица только начинала свою сольную карьеру.

"Я первый написал для Овсиенко сольник. Она же была бывшей солисткой группы "Мираж". Там какие-то дела, 90-е годы... Композиторы просто боялись ей писать, а я об этом не знал", - признался Чайка.

Продюсер и супруг звезды Владимир Дубовицкий попросил написать для артистка несколько песен. Виктор тут же согласился.

"Сочинил ей программу "Красивая девчонка"", - рассказал он.

Но композитор выдвинул продюсеру одно свое условие.

"Она должна петь сама, своим голосом... Естественно я с ней много занимался, чтобы найти интонацию своего голоса. Мою супругу это дико раздражало. Она терпеть не могла Татьяну", - признался Чайка.

Женщина ревновала его и считала, что он состоит в отношениях не только с Татьяной, но и другими артистками, которым сочиняет песни.

"Получается... Я переспал со всеми, так как я писал всем. Удивительно, что я писал альбом Боре Моисееву, он жил у нас на Арбате, но это уже другая история", - смеясь вспоминает Виктор.