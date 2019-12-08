В "лихие 90-е" композиторы боялись писать песни для Татьяны Овсиенко

Советский и российский композитор Виктор Чайка стал героем программы "Судьба человека". В откровенном интервью с Борисом Корчевником он признался, что первый написал песни для сольного альбома Татьяны Овсиенко, когда остальные авторы боялись это делать.
Виктор Чайка признался, что его бывшую супругу Ирину раздражало, что он сочиняет песни не ей, а "каким-то бездарностям". Композитор вспомнил момент, когда в немилость его бывшей жены попала Татьяна Овсиенко. В те годы, певица только начинала свою сольную карьеру.
"Я первый написал для Овсиенко сольник. Она же была бывшей солисткой группы "Мираж". Там какие-то дела, 90-е годы... Композиторы просто боялись ей писать, а я об этом не знал", - признался Чайка.
Продюсер и супруг звезды Владимир Дубовицкий попросил написать для артистка несколько песен. Виктор тут же согласился.
"Сочинил ей программу "Красивая девчонка"", - рассказал он.
Но композитор выдвинул продюсеру одно свое условие.
"Она должна петь сама, своим голосом... Естественно я с ней много занимался, чтобы найти интонацию своего голоса. Мою супругу это дико раздражало. Она терпеть не могла Татьяну", - признался Чайка.
Женщина ревновала его и считала, что он состоит в отношениях не только с Татьяной, но и другими артистками, которым сочиняет песни.
"Получается... Я переспал со всеми, так как я писал всем. Удивительно, что я писал альбом Боре Моисееву, он жил у нас на Арбате, но это уже другая история", - смеясь вспоминает Виктор.
Чайка признается, что он понимает свою бывшую жену, ведь он не был ангелом. Были поводы для ревности и различные случаи. Он бы не хотел казаться "белым и пушистым".