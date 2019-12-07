"У парня были содраны колени": на Андрейсале все же поставят ограждения и спасательные круги

Как сообщает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", на этот раз под давлением общественности владельцы территории и причала готовы установить спасательные круги, а также обсуждают другие способы, как обезопасить место отдыха.

18 ноября этого года Леон Чернявский вместе девушкой и другом пришел на Андрейсалу на причал.

"Он стоял у парапета и упал в воду, - рассказывает отец погибшего парня Андрей Чернявский. - Девушка склонилась, насколько могла, чтобы подать ему руку. Парень ее придерживал. Но не удержал и девушка тоже упала в воду.

Леон, увидев эту ситуацию, максимально пытался ей помочь выбраться, поднимал ее на это колесо.

Он думал, что рядом есть лестница. Сказал, что проплывет и выберется сам. Это последнее, когда она его видела".

Девушку спас экипаж муниципальной полиции. Тело Леона нашли только на следующий день добровольцы из Bezvests.lv.

По словам отца, у парня были содраны колени.

"Это место вообще не подготовлено, чтобы спасти человека, который упал в воду, - говорит специалист по безопасности на воде Дзинтарс Озолиньш. - Нет ни спасательных кругов, ни лестниц. Другие люди не могут помочь. И самому выбраться тоже невозможно".

В 2017 году здесь погиб 19-летний Никита Вади. В 2018-м 22-летний Владислав Фуртат. Их родители, а также родители Леона Чернявского выступают за то, чтобы сделать причал безопасным.

Найти, кому в действительности он принадлежит, оказалось целым квестом. Земля — частная. Как пишет Re:Baltica, ее в свое время выкупили через фирмы или частично приватизировали Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс.

Например, здание по адресу Andrejostas 5, k.-14 принадлежит фирме Kuģu bāze Andrejsala.

По данным Lursoft, один из истинных получателей выгоды — Эдвард Шлесерс — сын Айнара Шлесерса.

А вот причал — инженерное строение. По информации Рижской стройуправы, не принадлежит никому. Наконец, владелец находится — ответственность за причал берет на себя Рижский свободный порт.

"Причал передан Свободному порту, как укрепление берега, - говорит заместитель управляющего Рижским свободным портом Мартиньш Зиеманис. - Если смотрим с исторической точки зрения, до 2006-го это была территория порта. Теперь земля нам не принадлежит, а причал - да, наш".

По его словам, они ведут переговоры с владельцами зданий и земли.

Например, установить дополнительное освещение, предупреждающие знаки, а также спасательные круги.

"Личное дело" списалось с владельцами территории. Они ответили, что спасательные круги будут пытаться купить еще в этом году. Лестницы тоже готовы установить за свой счет. Но с ними проблема.

Как говорят в Свободном порту, их может снести во время ледохода. "Сейчас это один из наших приоритетов - по возможности, сократить риски, - подтверждает Мартиньш Зиеманис. - Думаю, в течение этого месяца найдем какое-то решение, чтобы сократить повторение рисков в будущем".