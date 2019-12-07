"У парня были содраны колени": на Андрейсале все же поставят ограждения и спасательные круги

Трагедия на Андрейсале не останется без ответа. Во время празднования Дня независимости утонул 17-летний подросток. Упал в воду, выбраться не смог. На Андрейсале, по данным Госполиции, это уже четвертый утонувший за последние два года.
Как сообщает программа Русского вещания LTV7 "Личное дело", на этот раз под давлением общественности владельцы территории и причала готовы установить спасательные круги, а также обсуждают другие способы, как обезопасить место отдыха.
18 ноября этого года Леон Чернявский вместе девушкой и другом пришел на Андрейсалу на причал.
"Он стоял у парапета и упал в воду, - рассказывает отец погибшего парня Андрей Чернявский. - Девушка склонилась, насколько могла, чтобы подать ему руку. Парень ее придерживал. Но не удержал и девушка тоже упала в воду.
Леон, увидев эту ситуацию, максимально пытался ей помочь выбраться, поднимал ее на это колесо.
Он думал, что рядом есть лестница. Сказал, что проплывет и выберется сам. Это последнее, когда она его видела".
Девушку спас экипаж муниципальной полиции. Тело Леона нашли только на следующий день добровольцы из Bezvests.lv.
По словам отца, у парня были содраны колени.
"Это место вообще не подготовлено, чтобы спасти человека, который упал в воду, - говорит специалист по безопасности на воде Дзинтарс Озолиньш. - Нет ни спасательных кругов, ни лестниц. Другие люди не могут помочь. И самому выбраться тоже невозможно".
В 2017 году здесь погиб 19-летний Никита Вади. В 2018-м 22-летний Владислав Фуртат. Их родители, а также родители Леона Чернявского выступают за то, чтобы сделать причал безопасным.
Найти, кому в действительности он принадлежит, оказалось целым квестом. Земля — частная. Как пишет Re:Baltica, ее в свое время выкупили через фирмы или частично приватизировали Андрис Шкеле и Айнарс Шлесерс.
Например, здание по адресу Andrejostas 5, k.-14 принадлежит фирме Kuģu bāze Andrejsala.
По данным Lursoft, один из истинных получателей выгоды — Эдвард Шлесерс — сын Айнара Шлесерса.
А вот причал — инженерное строение. По информации Рижской стройуправы, не принадлежит никому. Наконец, владелец находится — ответственность за причал берет на себя Рижский свободный порт.
"Причал передан Свободному порту, как укрепление берега, - говорит заместитель управляющего Рижским свободным портом Мартиньш Зиеманис. - Если смотрим с исторической точки зрения, до 2006-го это была территория порта. Теперь земля нам не принадлежит, а причал - да, наш".
По его словам, они ведут переговоры с владельцами зданий и земли.
Например, установить дополнительное освещение, предупреждающие знаки, а также спасательные круги.
"Личное дело" списалось с владельцами территории. Они ответили, что спасательные круги будут пытаться купить еще в этом году. Лестницы тоже готовы установить за свой счет. Но с ними проблема.
Как говорят в Свободном порту, их может снести во время ледохода. "Сейчас это один из наших приоритетов - по возможности, сократить риски, - подтверждает Мартиньш Зиеманис. - Думаю, в течение этого месяца найдем какое-то решение, чтобы сократить повторение рисков в будущем".
Видео: Сюжет LTV7 "Без шанса на спасение"