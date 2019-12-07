Опрос: если бы выборы в Риге прошли в ноябре, победило бы "Согласие"

Если бы выборы в Рижскую думу проходили в ноябре, больше всего голосов набрали бы "Согласие", "Для развития/За!" и "Новое Единство", свидетельствуют данные опроса, проведенного агентством Factum.
За "Согласие" проголосовали бы 24% избирателей, за партию "Для развития/За!" - 17%, за "Новое Единство" - 16%.
За Новую консервативную партию и национальное объединение Visu Latvijai!-TB/LNNK проголосовали бы по 9% избирателей.
7% готовы отдать голоса за "Честь служить Риге", столько же - за Русский союз Латвии, 6% - за партию "Прогрессивные".
5%-ный барьер не преодолели бы Союз "зеленых" и крестьян и Латвийское объединение регионов, набирающие по 2% голосов.
Опрос проводился с 21 по 24 ноября.
Контекст:
- Сейм передал на рассмотрение комиссиям поправки, предусматривающие новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.
- Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.
- До конца полномочий нынешней Рижской думы сейчас больше 9 и меньше 24 месяцев, поэтому в случае роспуска на нее будут распространяться данные поправки.