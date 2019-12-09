74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице

Журналисты ссылаются на сведения некого источника, который рассказал, что пара зарегистрировала брак в начале декабря.

6 декабря Татьяна разместила на своей странице в Instagram фотографию свадебного букета из белоснежных пионов.

Подписчики выяснили в комментариях, что девушка как раз очень любит пионы и тюльпаны. Они поспешили поздравить Брухунову.

"Красиво и романтично!", "Поздравления принимайте", "Говорят, это свадебный", "Если так, то примите наши искренние поздравления", - писали фолловеры.

Для Евгения Вагановича этот брак стал пятым.