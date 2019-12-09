74-летний Евгений Петросян женился на своей 30-летней помощнице

Советский и российский юморист Евгений Петросян все-таки женился на своей 30-летней помощнице Татьяне Брухуновой. Об этом пишет издание "Комсомольская правда".
Журналисты ссылаются на сведения некого источника, который рассказал, что пара зарегистрировала брак в начале декабря.
6 декабря Татьяна разместила на своей странице в Instagram фотографию свадебного букета из белоснежных пионов.
Подписчики выяснили в комментариях, что девушка как раз очень любит пионы и тюльпаны. Они поспешили поздравить Брухунову.
"Красиво и романтично!", "Поздравления принимайте", "Говорят, это свадебный", "Если так, то примите наши искренние поздравления", - писали фолловеры.
Для Евгения Вагановича этот брак стал пятым.
Напомним, в ноябре 2018 года Евгений Петросян развелся со своей супругой и коллегой Еленой Степаненко, с которой прожил 33 года. Ходили слухи, что причиной развода стала молодая помощница юмориста.