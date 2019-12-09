"Оставайтесь на высоте": Малахов покинул пост главного редактора

Малахов поблагодарил коллег за совместные 12 лет. Он вспомнил, как все начиналось и пилотный номер журнала вышел под названием "Зефир".

Но все изменилось и сейчас журналист признался, что просто не успевает следить за всем.

"Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны", - цитирует его StarHit.ru.

С 2010 года журнал будет выходить только в электронном виде.