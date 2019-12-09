Пн, 9.12.2019
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"Оставайтесь на высоте": Малахов покинул пост главного редактора

Андрей Малахов

ФОТО: https://www.instagram.com/malakhov007/?hl=en

Российский телеведущий, продюсер и журналист Андрей Малахов сообщил,ю что он уходит с поста главного редактора журнала StarHit. Кроме того, теперь издание будет доступно только в электронном виде. 

Малахов поблагодарил коллег за совместные 12 лет. Он вспомнил, как все начиналось и пилотный номер журнала вышел под названием "Зефир". 

Но все изменилось и сейчас журналист признался, что просто не успевает следить за всем. 

"Сегодня, когда в скорости подачи информации Интернет опережает рынок печатной продукции, а в сутках по-прежнему 24 часа, мои возможности для проверки и личного контроля всего выходящего под маркой "StarHit. Журнал Андрея Малахова" исчерпаны", - цитирует его StarHit.ru. 

С 2010 года журнал будет выходить только в электронном виде. 

"Верю, портал starhit.ru останется на высоте и меня не подведет! Спасибо всем, кто читал наш журнал все эти годы!", - подытожил он. 

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