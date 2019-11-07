Видео: Зарплата Малахова и Урганта, самый дорогой гость, разговор с Эрнстом и "Рынок шкур"

Он не понимает, почему выбор был сделан в сторону других людей, которые младше его. Он говорил с Эрнстом о повышении и переменах, но генеральный директор Первого канала отвечал Малахову, что он еще не совсем вырос. Андрею отвечали, что он может еще что-то делать для кабельного канала, но он посчитал, что это не совсем справедливо.

Отношения с Дмитрием Борисовым, который заменил Малахова, у ведущего испортились.

"У нас с Димой были эмоциональные отношения. Я видел в нем перспективу... Он талантливый и начитанный... Когда я понял, что он должен меня заменить, я узнал об этом из эфира... Я пытаюсь понять, почему он мне об этом не сказал. Я даже перестал ходить в спортзал, куда стал ходить он по моему примеру. Потом мы увиделись один раз на Масленице и в аэропорту в Нью-Йорке", - рассказывает телезвезда.

Малахов отмечает, что Борисов делает все, что может в той ситуации, в которой он находится.

"Мне кажется, что он скучает по новостям, где он был невероятно хорош...У него ведь много работы. Он параллельно еще занимается продюсированием 3-4 каналов в сетке", - поясняет Андрей.

Что касается современного телевидения, то все превратилось в мини-рынок. Малахов не знает, когда это началось и кто стал законодателем этой модели.

"Выкладываются кеши-перекеши. Меня это выворачивает. Я считаю, что телевидение не про это. Телевидение про эксклюзивы", - объясняет он.

Дороже всего стоило пригласить на эфир Эммануила Виторган. 1,8 миллион рублей (25,4 тысячи евро) - это была первая программа после рождения ребенка.

Выпуски про Диану Шурыгину не был супер-дорогими.

"Первая программа с Дианой Шурыгиной стоила 10 тысяч рублей. Я не знаю, кто ей платил миллион. Для YouTube-канала она снималась бесплатно... Мы заплатили Сергею Звереву за эксклюзив, но у него были другие предложения от других каналов, но он пошел нам на встречу", - признался Малахов.

Телеведущему не нравится, что простые люди стали спрашивать деньги за участие в программах. Ведь, он не только делает выпуски про фриков, Малахов старается поднять и социальные темы.

Однажды он решил раскручивать тему про похоронный бизнес. Еще до эфира ему поступило несколько звонков, где многочисленные люди спрашивали насколько ему стоит в это лезть. Тут Ксения вспомнила про расследование Ивана Голунова.

"Звонили и спрашивали: "А вы понимали?... Это звонили разные люди, знакомые. Пытались отговорить... Самое опасное - это похоронный бизнес", - вспоминает он.

Малахов считает, что интернет гораздо быстрее реагирует на происходящее. Снйчас люди гораздо охотнее верят тому, что написано в интернете. Кстати, именно Андрей Малахов должен был стать первым гостем Юрия Дудя.

На Первом канале Андрей Малахов получал 50 тысяч долларов. Это не было самой высокой ставкой. Иван Ургант и Владимир Позднер получают больше. Сейчас у телеведущая уже равносильная зарплата.