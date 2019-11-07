Видео: Зарплата Малахова и Урганта, самый дорогой гость, разговор с Эрнстом и "Рынок шкур"

Российский журналист и телеведущий Андрей Малахов дал интервью Ксении Собчак. В откровенном разговоре шоумен рассказал про причины ухода с Первого канала, величине своего гонорара, а также почему стоит делать такие резонансные выпуски, как "сериал про Гогена" и "Рынок шкур".
Андрей Малахов на телевидении провел 28 сезонов, еще три сезона уже прошли на канале Россия. Он признает, что счастлив, ведь он занят любимым делом.
Ксения Собчак напомнила телеведущему, что актриса Наталья Рудова и певица Ольга Серябкина подают в суд. Они обижены за перечисление их имен в программе "Рынок шкур".
Малахов совершенно не понимает, почему девушки на него обижены, ведь он наоборот хотел сказать, то, что известным женщинам часто приходят подобные предложения, но они не соглашаются. Извиниться перед Рудовой он уже не может. Она его везде заблокировала.
"Мне показалось, что я знаю Рудову... Мы показываем, что всем известным людям поступают какие-то предложения... Глобально ее директор ответила: "Да поступают, и мы каждый раз их отсылаем"... Я это воспринял просто как прикол. Я хотел показать, что это никогда не было для актрисы целью в жизни", - сказал он.
Столь резонансный выпуск имел успех у зрителей. Программу просмотрело 14,9 миллионов человек. Как признался Андрей Малахов, вдохновение к нему пришло из сериала Константина Богомолава "Содержанки".
Как отметил телеведущий они взяли их фамилии известных девушек, так как - это главные звезды Instagram.
Малаховы не стыдно за этот выпуск. Наоборот, он воспринимает это как некую миссию.
"Мы должны как-то предупредить девочек... Многие провинциальные девочки смотрят на это и не понимают... Мы теряем целое поколение, у которого смещены понятия. И если мы все будет закрывать глаза и думать, что это прикольно...", - объясняет он.
Он согласен, что ему жаль героиню эфира Киру Майер, которая, как оказалась, зарабатывает эскортом. Но Малахов отметил, что они еще не все показали в эфире.
"Это была история о том, что это поставлено на поток", - говорит Андрей.
Сейчас на канале Россия Малахов провел три сезона. Он признается, что не скучает по Первому каналу.
"Этот тот же ритм, только больше свободы. Больше возможности для креатива. Более быстрое принятие решений. Окружающие люди говорят мне, и показывают всеми поступками, что они уважают и ценят меня как профессионала", - подчеркивает он.
Обсуждая уход Малахова с Первого канала, Ксения Собчак предположила, что ведущий ушел, так как продакш его проекта отдали другому человеку, который вернулся на канал, после многих лет отсутствия. Андрей с ней согласился.
"Причина была не в том, а в том, что даже не предложили", - признается он.
Малахов проявлял невероятную трудоспособность и отдачу во время съемок. Он работал в команде, как солдат.
"Наверное, я один из немногих, но мне это нравится. Неважно, есть ли у меня в гримерке тарелка со свежими фруктами или нет", - поясняет журналист.
Он не понимает, почему выбор был сделан в сторону других людей, которые младше его. Он говорил с Эрнстом о повышении и переменах, но генеральный директор Первого канала отвечал Малахову, что он еще не совсем вырос. Андрею отвечали, что он может еще что-то делать для кабельного канала, но он посчитал, что это не совсем справедливо.
Отношения с Дмитрием Борисовым, который заменил Малахова, у ведущего испортились.
"У нас с Димой были эмоциональные отношения. Я видел в нем перспективу... Он талантливый и начитанный... Когда я понял, что он должен меня заменить, я узнал об этом из эфира... Я пытаюсь понять, почему он мне об этом не сказал. Я даже перестал ходить в спортзал, куда стал ходить он по моему примеру. Потом мы увиделись один раз на Масленице и в аэропорту в Нью-Йорке", - рассказывает телезвезда.
Малахов отмечает, что Борисов делает все, что может в той ситуации, в которой он находится.
"Мне кажется, что он скучает по новостям, где он был невероятно хорош...У него ведь много работы. Он параллельно еще занимается продюсированием 3-4 каналов в сетке", - поясняет Андрей.
Что касается современного телевидения, то все превратилось в мини-рынок. Малахов не знает, когда это началось и кто стал законодателем этой модели.
"Выкладываются кеши-перекеши. Меня это выворачивает. Я считаю, что телевидение не про это. Телевидение про эксклюзивы", - объясняет он.
Дороже всего стоило пригласить на эфир Эммануила Виторган. 1,8 миллион рублей (25,4 тысячи евро) - это была первая программа после рождения ребенка.
Выпуски про Диану Шурыгину не был супер-дорогими.
"Первая программа с Дианой Шурыгиной стоила 10 тысяч рублей. Я не знаю, кто ей платил миллион. Для YouTube-канала она снималась бесплатно... Мы заплатили Сергею Звереву за эксклюзив, но у него были другие предложения от других каналов, но он пошел нам на встречу", - признался Малахов.
Телеведущему не нравится, что простые люди стали спрашивать деньги за участие в программах. Ведь, он не только делает выпуски про фриков, Малахов старается поднять и социальные темы.
Однажды он решил раскручивать тему про похоронный бизнес. Еще до эфира ему поступило несколько звонков, где многочисленные люди спрашивали насколько ему стоит в это лезть. Тут Ксения вспомнила про расследование Ивана Голунова.
"Звонили и спрашивали: "А вы понимали?... Это звонили разные люди, знакомые. Пытались отговорить... Самое опасное - это похоронный бизнес", - вспоминает он.
Малахов считает, что интернет гораздо быстрее реагирует на происходящее. Снйчас люди гораздо охотнее верят тому, что написано в интернете. Кстати, именно Андрей Малахов должен был стать первым гостем Юрия Дудя.
На Первом канале Андрей Малахов получал 50 тысяч долларов. Это не было самой высокой ставкой. Иван Ургант и Владимир Позднер получают больше. Сейчас у телеведущая уже равносильная зарплата.