Ср, 11.12.2019
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Премьер рассказал, когда будет рассмотрен проект роспуска Рижской думы

Кришьянис Кариньш.

ФОТО: Valsts kanceleja

Правительство рассмотрит предложенный министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце проект о роспуске Рижской думы во вторник, 17 декабря, сказал премьер-министр Кришьянис Карминьш.

Если правительство поддержит проект, окончательное решение примет Сейм.

"Если Рижская дума будет распущена, то не потому, что кто-то со стороны этого хочет, а потому, что Рижская дума сама с собой не справляется", - сказал премьер.

По его словам, пока остается открытым вопрос о том, нужно ли менять закон, чтобы избрать самоуправление на срок более пяти лет. Многим может показаться, что это делается только для Рижской думы, признал Кариньш. 

Как сообщалось ранее, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора. 

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