Премьер рассказал, когда будет рассмотрен проект роспуска Рижской думы

Правительство рассмотрит предложенный министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце проект о роспуске Рижской думы во вторник, 17 декабря, сказал премьер-министр Кришьянис Карминьш.
Если правительство поддержит проект, окончательное решение примет Сейм.
"Если Рижская дума будет распущена, то не потому, что кто-то со стороны этого хочет, а потому, что Рижская дума сама с собой не справляется", - сказал премьер.
По его словам, пока остается открытым вопрос о том, нужно ли менять закон, чтобы избрать самоуправление на срок более пяти лет. Многим может показаться, что это делается только для Рижской думы, признал Кариньш.
Как сообщалось ранее, Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM) решило инициировать роспуск Рижской думы, потому что, с точки зрения министерства, дума уже второй раз оказалась неспособна выполнить одну из своих автономных функций - обеспечить услуги по вывозу мусора.