Комиссия Сейма поддержала идею избрания Рижской думы более чем на пять лет

Решение о предложенных коалицией поправках еще должен принять Сейм. Планируется просить парламент о концептуальном рассмотрении поправок 12 декабря и рассмотрении их в окончательном чтении 19 декабря.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.

За поправки проголосовали почти все депутаты коалиции, однако заместитель председателя парламентской фракции KPV LV Эрик Пуценс в голосовании не участвовал.

Остальные депутаты правящей коалиции предлагали установить более короткий срок подачи предложений к данному законопроекту, а Пуценс настаивал на его продлении.

Против поправок проголосовали представители оппозиции.

При этом депутаты Вячеслав Домбровский и Регина Лочмеле-Лунева высказали мнение, что разногласия среди депутатов коалиции были срежиссированы заранее.

Во время голосования Регина Лочмеле-Лунева и Сергей Долгополов покинули заседание комиссии в качестве протеста против продвижения данного законопроекта в срочном порядке и с таким коротким сроком на рассмотрение.

Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

До конца полномочий нынешней Рижской думы сейчас больше 9 и меньше 24 месяцев, поэтому в случае роспуска на нее будут распространяться данные поправки.

Поправки предусмотрено внести в законы о самоуправлениях и о выборах в думу республиканского города и края.