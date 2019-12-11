Ср, 11.12.2019
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Комиссия Сейма поддержала идею избрания Рижской думы более чем на пять лет
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Зал заседаний в Рижской думе. Иллюстративное фото.

ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Большинство комиссии государственного управления и самоуправления сегодня концептуально поддержало поправки к законам, которые позволят избрать Рижскую думу на срок более пяти лет в случае, если в ближайшее время состоятся внеочередные выборы.

Решение о предложенных коалицией поправках еще должен принять Сейм. Планируется просить парламент о концептуальном рассмотрении поправок 12 декабря и рассмотрении их в окончательном чтении 19 декабря.

Поправки предусматривают новый порядок на случай, если дума распускается в момент, когда до окончания срока ее полномочий остается от 9 до 24 месяцев.

За поправки проголосовали почти все депутаты коалиции, однако заместитель председателя парламентской фракции KPV LV Эрик Пуценс в голосовании не участвовал.

Остальные депутаты правящей коалиции предлагали установить более короткий срок подачи предложений к данному законопроекту, а Пуценс настаивал на его продлении.

Против поправок проголосовали представители оппозиции.

При этом депутаты Вячеслав Домбровский и Регина Лочмеле-Лунева высказали мнение, что разногласия среди депутатов коалиции были срежиссированы заранее.

Во время голосования Регина Лочмеле-Лунева и Сергей Долгополов покинули заседание комиссии в качестве протеста против продвижения данного законопроекта в срочном порядке и с таким коротким сроком на рассмотрение.

Предусмотрено, что после роспуска в срок полномочий новый думы войдет как оставшийся срок прежней думы, так и полный четырехлетний срок полномочий новой думы.

До конца полномочий нынешней Рижской думы сейчас больше 9 и меньше 24 месяцев, поэтому в случае роспуска на нее будут распространяться данные поправки.

Поправки предусмотрено внести в законы о самоуправлениях и о выборах в думу республиканского города и края.

Как сообщалось ранее, правительство примет решение об инициированном министром охраны среды и регионального развития Юрисом Пуце роспуске Рижской думы во вторник, 17 декабря.

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