В Канаде орлан напал на осьминога, но моллюск дал сдачи. Их разнимали очевидцы
В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан совершил попытку нападения на большого осьминога, чтобы съесть его. Однако моллюск не так прост: он решил защититься и чуть не утопил своего обидчика.
Как сообщает The Guardian, работники хозяйства спасли птицу.
Люди сначала услышали крик орлана, а затем только сбежались на место инцидента.
Темно-красный моллюск крепко сжал щупальцами птицу и не давал вырваться.
"Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа", — рассказал очевидец Джон Илетт.
В результате мужчины поняли, что птица может погибнуть, потому они решили спасти орлана. Чтобы это сделать, им пришлось достать осьминога и орлана на борт лодки, где животных и разняли. Перепугавшаяся птица взлетела и села на ближайшее бревно.
Работники, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что ещё не встречали настолько большого осьминога в природе.
"Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел", — отметил Илетт.
A fishing crew shot this video of a knock-down, drag-out fight between an octopus and bald eagle off the coast of northern Vancouver Island.— CBC British Columbia (@cbcnewsbc) December 11, 2019
Read more about how they rescued the raptor: https://t.co/NW7hCPebDH pic.twitter.com/eNhskH86rA