Пт, 13.12.2019
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В Канаде орлан напал на осьминога, но моллюск дал сдачи. Их разнимали очевидцы
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ФОТО: pixabay.com

В одном из рыбных хозяйств в Ванкувере белоголовый орлан совершил попытку нападения на большого осьминога, чтобы съесть его. Однако моллюск не так прост: он решил защититься и чуть не утопил своего обидчика. 

Как сообщает The Guardian, работники хозяйства спасли птицу.

Люди сначала услышали крик орлана, а затем только сбежались на место инцидента. 

Темно-красный моллюск крепко сжал щупальцами птицу и не давал вырваться. 

"Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа", — рассказал очевидец Джон Илетт.

В результате мужчины поняли, что птица может погибнуть, потому они решили спасти орлана. Чтобы это сделать, им пришлось достать осьминога и орлана на борт лодки, где животных и разняли. Перепугавшаяся птица взлетела и села на ближайшее бревно.

Работники, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что ещё не встречали настолько большого осьминога в природе. 

"Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел", — отметил Илетт.

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