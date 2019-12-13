В Канаде орлан напал на осьминога, но моллюск дал сдачи. Их разнимали очевидцы

Как сообщает The Guardian, работники хозяйства спасли птицу.

Люди сначала услышали крик орлана, а затем только сбежались на место инцидента.

Темно-красный моллюск крепко сжал щупальцами птицу и не давал вырваться.

"Сначала мы просто смотрели и не знали — вмешиваться ли. Потому что, вы же понимаете, это природа", — рассказал очевидец Джон Илетт.

В результате мужчины поняли, что птица может погибнуть, потому они решили спасти орлана. Чтобы это сделать, им пришлось достать осьминога и орлана на борт лодки, где животных и разняли. Перепугавшаяся птица взлетела и села на ближайшее бревно.

Работники, ставшие очевидцами происшествия, рассказали, что ещё не встречали настолько большого осьминога в природе.

"Это была очень крутая ситуация. Я здесь уже 20 лет, и это одно из самых впечатляющих зрелищ, которые я когда-либо видел", — отметил Илетт.