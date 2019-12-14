Асмус без белья в образе Шэрон Стоун свела с ума фанатов

Российская актриса и супруга резидента Comedy Club Гарика Харламова Кристина Асмус часто публикует на своей Instagram-странице соблазнительные снимки. В этот раз красотка пустилась в размышления о возрасте.
Кристина Асмус, как решили ее подписчики, попробовала повторить образ героини картины "Основной инстинкт" - писателя-криминалиста Кэтрин Трамелл, которую сыграла Шерон Стоун.
Артистка разместила фотографию в белом платье. Прическа повторяла стиль Шэрон Стоун в "Основном инстинкте. Внимательные фолловеры отметили, что Кристина без бюстгальтера.
"Вы серьезно?! Новый год уже через 2,5 недели? Как?! Как так быстро летит время? По моим ощущениям сейчас максимум октябрь. И мне 24, а не 31", - подписала публикацию Асмус.
Напомним, что недавно актриса вызвала настоящий скандал, снявшись в откровенных сценах в картине "Текст".