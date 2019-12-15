"Я хочу тебя на 360": В Риге выступил рэпер Элджей
В субботу, 14 декабря, в рижской клубе First Mir выступил популярный рэпер Элджей (Алексей Узенюк). Смотрите, как это было в нашем фотоотчете!
Популярный хип-хоп исполнитель из Новосибирска в очередной раз покорил Ригу. Поклонники плакали, кричали, визжали и танцевали.
Напомним, что дебют рэпера состоялся в 2014 году.
В 2016 году вышел альбом Элджея "Катакомбы", а ровно через год была уже совместная работа с исполнителем Кравцем — "Дисконнект". Следом вышел нашумевший альбом Sayonara Boy.
Но стоит отметить, что Элджей выделяется среди других российских исполнителей своим внешним видом.
Некоторые поклонники желают быть похожи на своего кумира - они копируют не только его стиль одежды, но и носят белые линзы.
В сентябре 2019 года певец женился на популярном блогере и телеведущей с Настей Ивлеевой.
В Ригу Элджей привез свои самые популярные песни, а также новые треки. Зал подпевал в месте с артистом - "360", "Минимал", "Рваные джинсы", "Тише, тише" и другие композиции.
Кроме того - это было настоящее шоу с огромным количеством дыма, конфетти и спецэффектов. Определенно, что фанаты были в восторге!
Галерея: Элджей в Риге