"Я хочу тебя на 360": В Риге выступил рэпер Элджей

Популярный хип-хоп исполнитель из Новосибирска в очередной раз покорил Ригу. Поклонники плакали, кричали, визжали и танцевали.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Напомним, что дебют рэпера состоялся в 2014 году.

В 2016 году вышел альбом Элджея "Катакомбы", а ровно через год была уже совместная работа с исполнителем Кравцем — "Дисконнект". Следом вышел нашумевший альбом Sayonara Boy.

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Но стоит отметить, что Элджей выделяется среди других российских исполнителей своим внешним видом.

Некоторые поклонники желают быть похожи на своего кумира - они копируют не только его стиль одежды, но и носят белые линзы.

В сентябре 2019 года певец женился на популярном блогере и телеведущей с Настей Ивлеевой.

В Ригу Элджей привез свои самые популярные песни, а также новые треки. Зал подпевал в месте с артистом - "360", "Минимал", "Рваные джинсы", "Тише, тише" и другие композиции.

Кроме того - это было настоящее шоу с огромным количеством дыма, конфетти и спецэффектов. Определенно, что фанаты были в восторге!