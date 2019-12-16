Фильм "Dvēseļu putenis" бьёт рекорды в кинотеатрах Латвии, обгоняя "Титаник" и "Аватар"

Создатели и дистрибьюторы фильма отметили, что за пять недель фильм Дрейбергса не только побил все рекорды просмотров отечественного кинематографа в истории независимой Латвии, но и стал самым востребованным и посещаемым фильмом в латвийских кинотеатрах.

Историческая военная драма "Метель душ" вышел на большие экраны 8 ноября этого года. За пять недель его просмотрело 207 892 зрителей. Представители фильма отметили, что согласно данным центра Национального кино за такой же временной отрезок до этого момента самым популярным латвийским фильмом был "Rīgas sargi", который просмотрели 123 000 зрителей.